Nad miejscem, gdzie w czwartek wybuchł pożar, unosi się gęsty, czarny dym. Świadek, z którym rozmawiała agencja Reuters, widział płomienie w miejscach zniszczonych 4 sierpnia przez wybuch w bejruckim porcie.

Wówczas eksplodowało 2750 ton azotanu amonu (saletry amonowej), w wyniku czego zginęło ponad 190 osób. Ponadto, rannych zostało 6500 ludzi, a tysiące budynków zostały uszkodzone bądź zniszczone.

Another fire !!! we really can’t take this anymore #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/9eBCm5yO4j

Informacje o kolejnym pożarze, który wywołał panikę wśród mieszkańców miasta, w porcie potwierdziło libańskie wojsko. Armia uściśliła, że ogień pojawił się w strefie wolnocłowej, m.in. w magazynach, gdzie trzymano olej, opony i zboże.

WIDEO: Pożar w porcie w Bejrucie. Nad miastem unosi się gęsty dym

"Znów trauma. Ten kraj jest surrealistyczny"

Czwartkowy pożar w bejruckim porcie skomentowali dziennikarze pracujący w Libanie. "Znów trauma. Ten kraj jest surrealistyczny. To jest po prostu surrealistyczne" - napisała na Twitterze Dalal Mawad, korespondentka agencji AP.

It’s the trauma all over again. This country is surreal. Just surreal. #Lebanon pic.twitter.com/fhLk5c5AVe

Nagranie z Bejrutu, wykonane podczas jazdy samochodem, zamieściła również Luna Safwan, niezależna dziennikarka.

#BREAKING #Lebanon



Fire in the port again in #Beirut. This is from my car. Its confirmed that a warehouse containing oil and tires is burning. pic.twitter.com/Xdy970lVmB