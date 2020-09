Sędzia Laura Clark w kilka godzin stała się wrogiem numer jeden fanów serbskiego tenisisty. Choć ani US Open ani sam Djoković nie ujawnili imienia kobiety, to jej personalia i miejsce zamieszkania podał jeden z serbskich tabloidów. Informacje te potwierdziła również amerykańska stacja 14 NEWS.

Pod zdjęciami kobiety na Instagramie pojawiły się setki komentarzy wściekłych internautów. Zarzucali jej m.in. alkoholizm (z powodu zdjęć promujących markę wina) i "teatralną grę" po uderzeniu piłką.

ZOBACZ: Djokovic zdyskwalifikowany z US Open. Uderzył piłką w sędzię

"Całe szczęście, że żyjesz. Gdy dotknęła cie piłka, myślałem, że zostaniesz skremowana", "w sporcie nie ma miejsca dla ludzi, którzy piją takie ilości alkoholu", "wstydź się dzi***", "karma cię dopadnie" - to tylko niektóre komentarze zamieszczone na profilu sędzi. Wiele z nich opatrzonych jest wulgaryzmami i inwektywami, a także emotikonami z serbskimi flagami.

Since some people released the lineswoman’s IG i just checked comments on her first picture. This is scary. These are just some of the comments. pic.twitter.com/s6aFP5YiWD