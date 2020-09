Aresztowano domniemanego sprawcę ataku z 1982 r. w żydowskiej dzielnicy Paryża

W mieście Skien nieopodal Oslo norweskie służby specjalne aresztowały w środę domniemanego sprawcę ataku w żydowskiej dzielnicy Paryża, do jakiego doszło w 1982 roku. Ponad 60-letni mężczyzna jest dziś obywatelem Norwegii.

- Zatrzymanie miało miejsce na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez władze Francji - oświadczyła Annette Aamodt z norweskich służb specjalnych PST.

Według francuskich śledczych obywatel Norwegii 9 sierpnia 1982 roku współuczestniczył w ataku terrorystycznym na restaurację Goldenberg na rue des Rosiers w Paryżu. Wówczas czterech umundurowanych sprawców rzuciło granat do środka lokalu, a następnie oddali oni w kierunku gości oraz obsługi ponad 70 strzałów. Sześć osób zginęło, a 22 zostały ranne. Sprawcom ataku udało się uciec, a śledztwo w tej sprawie nadal jest prowadzone.

Norway arrests suspect linked to 1982 Paris Jewish deli attack https://t.co/BefiqCbbK1 — The Times of Israel (@TimesofIsrael) September 9, 2020

Twierdził, że nigdy nie był w Paryżu

Uważa się, że za aktem terroru stała nieistniejącą dziś palestyńska organizacja bojowników Abu Nidala. Francuska policja zarzuca zatrzymanemu obywatelowi Norwegii członkostwo w tej grupie terrorystycznej.

Mężczyzna już wcześniej w 2015 roku został zidentyfikowany na podstawie donosów przez norweskie oraz francuskie media jako możliwy sprawca ataku w żydowskiej dzielnicy Paryża. W rozmowie z gazetą "VG" zaprzeczył on temu, twierdząc, że nigdy nie był w stolicy Francji oraz że nigdy nie był członkiem Organizacji Abu Nidala. Oświadczył jedynie, że gdy w 1991 roku przyjechał do Norwegii należał do Palestyńskiego Ruchu Wyzwolenia Narodowego Al-Fatah, Jasira Arafata.

Ataki w 20 krajach

W 2015 roku o ekstradycję podejrzanego starała się strona francuska, ale prośba została odrzucona z uwagi na przedawnienie. W listopadzie ubiegłego roku Norwegia ratyfikowała nową umowę o ekstradycji z UE, która zwiększa szansę na pozytywne rozpatrzenie tego typu wniosku.

Organizacja Abu Nidala (inne nazwy to m.in. Rewolucyjna Rada Fatah, Arabska Rada Rewolucyjna) była międzynarodową grupą terrorystyczną finansowaną przez Syrię, Libię oraz Irak. Szacuje się, że organizacja odpowiada za ataki w 20 krajach, w wyniku których śmierć poniosło co najmniej 300 osób, a setki zostały ranne. W latach 80. grupa została uznana za najgroźniejszą organizację terrorystyczną na świecie. Za koniec jej działalności przyjmuje się śmierć w 2002 roku jej przywódcy Abu Nidala.

ms/PAP