100-letni kierowca spowodował wypadek w Olsztynie

To była kolizja jakich wiele na ulicach Olsztyna, wyjątkowy był jednak wiek jej sprawcy. Za kierowcą sędziwego poloneza siedział bowiem 100-letni mężczyzna. Senior nie zatrzymał się przed znakiem "stop" i uderzył w lewy bok prawidło jadącego Hyundai i30.

Do wypadku doszło we wtorek na skrzyżowaniu ul. Zientary-Malewskiej z ulicą Cichą w Olsztynie. Nikt nie trafił do szpitala, a badanie alkomatem wykazało, że obaj kierowcy byli trzeźwi.

- 100-letni mieszkaniec Olsztyna podróżował wraz z 95-letnią pasażerką - przekazał polsatnews.pl mł. asp. Tomasz Markowski, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

KMP Olsztyn 100-letni kierowca nie zatrzymał się przed znakiem "stop"

Podczas podejmowania decyzji o zatrzymaniu 100-latkowi prawa jazdy, policjanci brali pod uwagę fakt, że kierowca, który od 68 lat posiada prawo jazdy, w tym konkretnym przypadku rażąco naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

O losie prawa jazdy zdecyduje sąd, do którego skierowano sprawę.

