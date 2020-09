Egzaminy poprawkowe rozpoczną się o godzinie 14:00 (w latach ubiegłych egzaminy odbywały się rano). Maturzyści będą je pisać w miejscach wskazanych przez ich macierzyste okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wśród zdających 8 września będą absolwenci tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy w czerwcu lub lipcu przystąpili do wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych i nie zdali jednego z nich, a także absolwentów lat ubiegłych, którzy w 2020 r. ponownie przystąpili do egzaminu maturalnego i także nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu.

Najwięcej poprawek z matematyki

Musieli oni do 14 sierpnia złożyć pisemny wniosek o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Wnioski złożyło 57,3 tys. abiturientów.

Jak poinformował dyrektor CKE najwięcej zdających - blisko 43,2 tys. - zadeklarowało chęć przystąpienia do pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki. Do poprawkowego egzaminu pisemnego z języka polskiego ma przystąpić niemal 7,4 tys. abiturientów. Wśród egzaminów pisemnych z języków obcych najwięcej poprawek - 6,1 tys. - abiturienci zdawać będą z języka angielskiego. Z pozostałych języków obcych egzaminy zdawać będzie 639 osób: z języka niemieckiego - 457, rosyjskiego - 165, hiszpańskiego - 13, francuskiego - 3, białoruskiego - 1.

Wyniki egzaminów poprawkowych abiturienci poznają 30 września.

Egzamin w czasie pandemii

W tym roku w związku z epidemią koronawirusa egzaminy maturalne odbyły się nie w maju, jak w latach ubiegłych, ale w czerwcu. Sesja w terminie głównym przeprowadzona została w dniach 8-29 czerwca. Abiturienci, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych, nie mogli przystąpić do egzaminu w czerwcu, mogli to zrobić w terminie dodatkowym w dniach 8-17 lipca. Wyniki matur zostały ogłoszone 11 sierpnia.

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wówczas, że maturę zdało 74 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Prawo do poprawki ma 17,2 proc. abiturientów. Spośród absolwentów liceów maturę zdało 81,1 proc., a prawo do poprawki ma 12,5 proc. Spośród absolwentów techników maturę zdało 62,2 proc., a prawo do poprawki ma 24,9 proc.