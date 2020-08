Maturzyści chętnie się odwołują. Chcą sprawdzić wynik osobiście

Jak czytamy w gazecie, tegoroczną maturę pokonało 74 proc. zdających. To gorzej niż rok temu - w 2019 r. egzamin dojrzałości zaliczyło 80,5 proc. Nic więc dziwnego, że maturzyści chętnie sprawdzają swoje prace i występują o zmianę wyniku.

Większe zainteresowanie

"Wniosek o wgląd złożyło dotąd 745 absolwentów do 1331 prac maturalnych. Zainteresowanie wglądami w tym roku jest większe - w 2019 r. wnioski o wgląd złożyło 666 osób, udostępniono 1210 prac maturalnych - mówi, cytowana przez "Rz" Jolanta Gołaszewska, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. I dodaje, że wnioski o weryfikację sumy punktów złożyło w tym roku ok. 200 osób.

Dziennik podał też, że do OKE w Gdańsku wniosek o wgląd do swojej pracy maturalnej złożyło już około 1300 zdających. "To więcej niż w zeszłym roku (około 1150). W 2019 r. o weryfikację sumy punktów wystąpiło 269 zdających, a w tym już 328" - napisano.