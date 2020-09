Szukali ocalałych miesiąc po wybuchu w Bejrucie. Są nowe informacje

Dwóch ratowników weszło w sobotę do przejścia prowadzącego do ostatniej kieszeni powietrznej, w której mogła znajdować się żyjąca ofiara, ale nikogo tam nie znaleźli.

Bez śladu ocalałych ludzi pod gruzami

- Niestety, dziś możemy powiedzieć, że w zniszczonym budynku nie ma śladu życia - powiedział agencji AFP Francesco Lermanda, chilijski ratownik specjalistyczny, który bierze udział w działaniach poszukiwawczych na gruzach w Bejrucie.

Według Lermandy prace nad zabezpieczeniem terenu i upewnieniem się, że nikt w środku nie został nadal będą prowadzone. Jednak intensywna akcja poszukiwawcza została zakończona. Nadzorujący tę operację inżynier Rijad al-Assad wyjaśnił, że "pies dał nadzieję na znalezienie kogoś żywego, ale też uwypuklił wady całego systemu". - Ten budynek należało przeszukać kilka tygodni temu - powiedział ekspert.

W czwartek wczesnym wieczorem libańskie władze poinformowały, że zespół ratowników z psem ratowniczym wykrył ruch pod zawalonym budynkiem w dzielnicy Gemmayze, jednej z najbardziej zniszczonych w wyniku potężnej eksplozji 4 sierpnia, w wyniku której zginęło na miejscu lub zmarło w wyniku obrażeń 191 osób.

The latest on the ground in #Beirut from Qassem Khatter, a mid-30’s veteran volunteer of the civil defense who has been in rescue efforts for 20+ hours.



He says they detected a pulse 5 times but “till now we found nothing.” pic.twitter.com/x8iSPjh7bx