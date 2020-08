Protesty w Bejrucie. Policja użyła gazu łzawiącego

Według relacji agencji Reutera część protestujących rzucała kamienie w stronę policjantów, doszło też do starć między obiema stronami.

Demonstranci domagają się pociągnięcia do odpowiedzialności winnych za wtorkową eksplozję w porcie w Bejrucie. Protestujący wznieśli szubienice, na których powiesili wizerunki m.in. prezydenta Michela Aouna i przywódcy Hezbollahu Hasana Nasrallaha.

Hasła antyrządowe

Tłum skandował m.in. "Ludzie chcą upadku reżimu", a niektórzy trzymali transparenty nazywające rządzących polityków zabójcami. Te same hasła pojawiały się wcześniej podczas wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który obiecał mieszkańcom Libanu, że międzynarodowa pomoc nie trafi do "skorumpowanych rąk" polityków.

Rage against the killer regime. No words just rage #Beirut #BeirutBlasts pic.twitter.com/yUlnZQQPrt