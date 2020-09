Kamienicę przy ul. Lisa Kuli, którą od zarządu województwa podkarpackiego otrzymało krakowskie Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, wybudowano w 1903 roku. Znajduje się ona w rzeszowskiej ewidencji zabytków.

ZOBACZ: "Sekty finansują LGBT". Lekcja religii na Podkarpaciu

W budynku jest ponad 1 tys. m kw. powierzchni użytkowej, którą przez ostatnie lata zajmowały m.in. departamenty podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II, prowadzona przez zakonnice.

W kamienicy mają funkcjonować szkoły

Siostry Prezentki od lipca ubiegłego roku dzierżawiły część budynku od województwa. Natomiast w maju tego roku wysłały wniosek do podkarpackiego marszałka, by kamienicę przekazano im jako darowiznę. Poinformowały, że w budynku chcą prowadzić "działalność pożytku publicznego z zakresu oświaty i wychowania".

Decyzja o przekazaniu kamienicy zapadła w maju, ale dopiero 2 września podpisano stosowną umowę notarialną. "Członkowie zarządu województwa uczcili w ten sposób 100. rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II" - przekazał portal korso24.pl.

ZOBACZ: Szóstki za skarbonkę pełną pieniędzy. Tak ksiądz zachęca uczniów do charytatywnej zbiórki

Jak przekazał Tomasz Leyko, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego, w kamienicy nadal będzie funkcjonować szkoła podstawowa, ale i Publiczne Liceum Ogólnokształcące, które dotychczas mieściło się przy ul. ks. Jałowego. Tą placówką również zarządzają zakonnice.

- Warunki lokalowe w budynku przy ul. ks. Jałowego nie pozwalały na edukację najmłodszych dzieci, z związku z tym wynajęto siostrom Prezentkom przedmiotowy budynek (przy ul. Lisa Kuli) - wyjaśnił Leyko.

"Konieczny jest remont"

Rzecznik dodał, że podstawówka zarządzana przez zakonnice "cieszy się ogromnym społecznym zaufaniem".

- Budynek wymaga dużych nakładów w celu dostosowania go do potrzeb szkoły. Zyskując status właściciela kamienicy, Zgromadzenie mogłoby podjąć odpowiednie remonty, by w pełni wykorzystać jej potencjał i dostosować ją do wymagań współczesnej edukacji - stwierdził Leyko.

ZOBACZ: Śmierć na Rysach. Młody wikariusz spadł z dużej wysokości



Portal korso24.pl poinformował, że budynek, który otrzymają Prezentki, wart jest 4 mln złotych. Urząd ocenił, że można przekazać go za darmo, ponieważ aby móc go w pełni użytkować, konieczny jest kosztowny remont "ze względu na wiek i stan techniczny".

Ile pochłonie remont?



Polsatnews.pl zapytał więc, na ile wycenia się koszty prac budowlanych w kamienicy przy Lisa Kuli.

- Szczegółowe dane dotyczące kosztów remontu uzależnione są od planów sióstr Prezentek i ich możliwości finansowych - odpowiedział Tomasz Leyko.

Rzecznik zapytany również, "czy w najbliższym czasie planowane są kolejne tego typu przekazania kamienic" zapewnił, że "na dzień dzisiejszy województwo podkarpackie nie posiada zbędnych nieruchomości".

WIDEO - "Poczekajmy na ostateczne wyniki badań krwi". Trzaskowski po wypadku w Warszawie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/prz/ polsatnews.pl, korso24.pl