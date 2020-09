Koronawirus w Polsce i na świecie. Raport Dnia - poniedziałek, 7 września

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z pandemią i jej skutkami.

Ponad 71 tys. zakażonych w Polsce

Mamy 302 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało Ministerstwo Zdrowia;

Liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 71 tys. 126 osób;

Resort poinformował o śmierci kolejnych czterech chorych;

Do tej pory z powodu Covid-19 zmarły 2124 osoby;

Najwięcej nowych zakażeń jest z województw: małopolskiego (88), śląskiego (31) i mazowieckiego (25);

W ciągu doby przybyło 857 ozdrowieńców;

Łącznie wyzdrowiało już 55 113 pacjentów;

Nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 7 097 osób, a kwarantanną - 72 285 osób;

W szpitalach przebywa 2 113 osób, pod respiratorem jest 81 chorych

Rozmowy ministra z lekarzami rodzinnymi

Ministerstwo Zdrowia po rozmowach z przedstawicielami lekarzy rodzinnych zdecydowało się zmodyfikować strategię walki z COVID-19

Lekarze POZ będą mogli w najbardziej oczywistych sytuacjach skierować na testy w kierunku COVID-19 na etapie teleporad, bez osobistego badania

W sytuacji, gdzie podejrzenie koronawirusa graniczy z pewnością - gdy jest gorączka powyżej 38 stopni, kaszel, duszności, utarta węchu lub smaku - nie będzie konieczności odbycia tradycyjnej wizyty i badania fizykalnego przed zleceniem testu - przekazał szef MZ.

Ścieżka badania pacjenta zaczyna się od teleporady

Wizyta tradycyjna, czyli badanie fizykalne, jest zastąpione drugą teleporadą, po 3-5 dniach, jeśli się objawy utrzymują

Koronawirus w polskich szkołach

7 września br. w trybie stacjonarnym pracowało blisko 48,5 tys. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych (stan na 7 września): Tryb stacjonarny - 48 461 przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, pracujących w tradycyjny sposób (99,84 proc.), - tryb mieszany - 35 placówek (tj. 0,07 proc. wszystkich); - tryb zdalny - 45 przypadków w skali całego kraju (tj. 0,09 proc. wszystkich).

Zmarła w czasie zajęć ze studentami

46-letnia profesor na Universidad Argentina de la Empresa w Buenos Aries zmarła w czasie zajęć ze studentami, które prowadziła za pośrednictwem telekonferencji;

Jej ciało po powrocie z pracy znalazł mąż;

Kobieta ponad cztery tygodnie temu zaraziła się koronawirusem;

Mimo tego, że przebiegowi COVOD-19 towarzyszyły uporczywe objawy, m.in. kaszel, nie zrezygnowała z pracy zawodowej;

Fatalna sytuacja w polskich kinach

Koronawirus uderzył w branżę filmową. Wstrzymano produkcje nowych tytułów, a kina w Polsce musiały zamknąć się 12 marca;

Pozwolenie na ponowne otwarcie sale projekcyjne otrzymały 6 czerwca;

W czerwcu do kin w Polsce (według serwisu boxoffice.pl) poszło 92 tys. widzów. Ich kasy zasiliło 1,48 mln zł;

W lipcu do polskich kin wybrało się około 532 tys. 740 widzów - podał portal wirtualnemedia.pl;

W porównaniu z ubiegłym rokiem to spadek frekwencji o 89,04 proc. (z 4 mln 861 tys. 647 widzów).

Gwałtowny wzrost zakażeń we Francji

Lekarze we Francji ostrzegają, że epidemia Covid-19 ponownie szybko rozprzestrzenia się w tym kraju, a dyrekcje szpitali informują o coraz większym obłożeniu placówek;

W ciągu 24 godzin wykryto 58 nowych ognisk koronawirusa, łącznie jest ich 528, w tym 214 w domach opieki;

W ciągu trzech ostatnich dni zdiagnozowano we Francji około 25 tys. nowych przypadków koronawirusa - prawie 9 tys. w piątek, (najwięcej od początku epidemii), około 8,5 tys. w sobotę oraz ponad 7 tys. w niedzielę;

W ciągu ostatnich siedmiu dni hospitalizowano 1704 chorych, w tym 288 ciężkich przypadków;

WIDEO DNIA: jak wyglądają płuca zniszczone przez COVID-19?

- Zapytałem kilkanaście osób związanych z medycyną, m.in. studentów: co to jest? Wszyscy odpowiedzieli, że to wątroba - powiedział dr Mirosław Nęcki, opisując reakcje po obejrzeniu zdjęcia płuc zniszczonych przez COVID-19. W Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu dokonano pierwszego w Polsce przeszczepu płuc pacjenta zakażonego koronawirusem.

