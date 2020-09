Zmarła w czasie zajęć ze studentami. Miała COVID-19

Paola de Simone wykładała politykę i stosunki międzynarodowe na argentyńskim uniwersytecie.

Kobieta ponad cztery tygodnie temu zaraziła się koronawirusem. Mimo tego, że przebiegowi COVOD-19 towarzyszyły uporczywe objawy, m.in. kaszel, nie zrezygnowała z pracy zawodowej. W środę za pomocą aplikacji Zoom prowadziła ostatnie w swoim życiu zajęcia ze studentami.

"Była nauczycielką z pasją"

Według lokalnych mediów wykładowczyni od samego początku czuła się źle, z trudem łapała powietrze. Studenci prosili o dodanie adresu zamieszkania, by wysłać do chorej karetkę. Nie udało się to, gdyż po słowach "już nie mogę", kobieta upadła na ziemię.

Jej ciało znalazł mąż, który pracuje jako lekarz na oddziale ratunkowym. Argentynka osierociła córkę.

W czwartek Uniwersytet opublikował oświadczenie, w którym wyrażono "głęboki smutek" z powodu śmierci wykładowczyni.

"Paola była nauczycielką z pasją i oddaniem oraz wspaniałą osobą" - napisano.

