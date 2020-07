Harry i Meghan dystansują się od książki na ich temat

- Książę i księżna Sussex nie udzielali wywiadów ani nie wnieśli żadnego wkładu w "Finding Freedom" - oświadczył rzecznik pary książęcej cytowany przez Reutera.

Książka dwójki dziennikarzy specjalizujących się w sprawach rodziny królewskiej ma opisywać napięte stosunki między parą książęcą a resztą rodziny. Opublikowane przez dziennik "The Times" fragmenty książki mówią m.in. o rzekomej niechęci Windsorów do pochodzącej z USA księżnej oraz zazdrości ze względu na popularność pary. Według "The Telegraph" publikacja przedstawia Harry'ego i Meghan jako innowatorów mogących zmodernizować monarchię, tłamszonych przez urzędników i wrogą prasę.

A new book reveals Meghan tearfully told a friend in March: “I gave up my entire life for this family. I was willing to do whatever it takes. But here we are. It’s very sad.” Read the full extract: https://t.co/MdWYgG2vs0