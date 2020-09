Lekcje po 30 minut? Szef MEN: to możliwe w obecnym stanie prawnym

- Już w obecnym stanie prawnym, w uzasadnionych przypadkach, możliwe jest skrócenie czasu zajęć edukacyjnych do 30 minut - przekazał Interii minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. To komentarz do propozycji byłej minister Anny Zalewskiej, która zasugerowała, by w dobie pandemii rozważyć skrócenie lekcji z 45 do 30 minut.