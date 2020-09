Japonia. Przerwano poszukiwania załogi frachtowca Gulf Livestock 1

Załoga frachtowca liczyła ponad 40 osób. Straż przybrzeżna zdołała uratować dwóch marynarzy, trzeci, który był nieprzytomny, gdy został wyłowiony, zmarł.

Poszukiwania członków załogi, w które zaangażowane były okręty, samoloty oraz zespoły nurków, trwały do soboty w południe czasu japońskiego (godz. 5 czasu polskiego). W środę japońskie służby po raz pierwszy odebrały sygnał alarmowy z frachtowca.

The Japanese coast guard has rescued a crew member from the Gulf Livestock 1 cargo ship, which went missing in the East China Sea two days ago.



