Ekologiczna katastrofa. Koniec wakacji na Mauritiusie. Kapitan tankowca aresztowany

Dla mieszkańców Mauritiusa rafa koralowa i krajobrazy to często jedyne źródło utrzymania. 25 lipca masowiec MV Wakashio, który przewoził olej opałowy, osiadł na mieliźnie na rafie koralowej i przełamał się, co spowodowało wyciek ładunku. Największa w tamtym rejonie katastrofa ekologiczna, to zagrożenie dla środowiska, ale i dla gospodarki opartej na turystyce. Kapitana statku aresztowano.