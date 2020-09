Bangladesz: 17 osób zginęło w wybuchu gazu w meczecie

Do eksplozji i pożaru doszło w piątek wieczorem, kiedy wierni kończyli modlitwy w meczecie Baitus Salat Jame w dystrykcie Narayanganj - powiedział szef lokalnej policji Zayedul Alam.

Na oddział oparzeń w szpitalu państwowym przyjęto co najmniej 37 osób z oparzeniami obejmującymi nawet 90 proc. powierzchni ciała. Liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć, ponieważ wiele z rannych osób jest w stanie krytycznym - przekazali lekarze.

„Widziałem dym buchający z meczetu po głośnej eksplozji, a ludzie krzyczeli. Niektórzy rzucali się na ulicę, próbując ugasić płomienie na swoich ciałach” - relacjonował świadek zdarzenia Mohammad Ratan.

Toll in #Bangladesh mosque AC explosion goes up to 16. https://t.co/QSXXinmS0E pic.twitter.com/cRbEuPMkPI