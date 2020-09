Tymczasowy rurociąg do "Czajki". Konferencja władz Warszawy

O 13:30 wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński oraz Prezes Zarządu MPWIK w Warszawie Renata Tomusiak przedstawią informacje po spotkaniu zespołu koordynacyjnego ws. budowy tymczasowego przesyłu ścieków do oczyszczalni "Czajka".

W związku z awarią kolektorów przesyłających ścieki do oczyszczalni "Czajka" od soboty z kolektora na Bielanach prowadzony jest zrzut nieczystości do Wisły. Według harmonogramu prac naprawczych, aby zapobiec dalszemu zrzucaniu ścieków, najpierw - tak jak rok temu - wojsko zbuduje most pontonowy na Wiśle, na którym zainstalowany zostanie tymczasowy rurociąg.

Jak poinformował w czwartek ratusz, został wybrany generalny wykonawca awaryjnego układu na moście pontonowym.

ZOBACZ: Awaria "Czajki". Warszawa dostanie od Wód Polskich rurociągi za 12 mln zł

Rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka zapowiedziała, że najprawdopodobniej od piątku rozpoczną się prace związane ze stabilizacją gruntu i zwożeniem materiałów pod budowę mostu. Jak przypomniała, Wojsko Polskie deklaruje rozpoczęcie budowy od wtorku.

Informację, że od 8 września rozpocznie się budowa mostu podtrzymującego alternatywny rurociąg, przekazał rzecznik Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Marek Pawlak. Ppłk Pawlak poinformował, że przeprawę na Wiśle wybudują wojskowi z 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego oraz 2. Pułku Saperów z Kazunia. Budowa potrwa do czwartku, 10 września.

WIDEO - Strajk w szkole w Sosnówce. Rodzice okupują placówkę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ polsatnews.pl, PAP