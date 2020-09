Coraz więcej widzów ogląda Polsat News. Najwyższy wzrost oglądalności w sierpniu

Pomimo okresu wakacyjnego Polsat News nie zwalniał tempa. Udziały stacji na poziomie 2,1 proc. w grupie wszystkich badanych oraz 1,94 proc. w grupie 16-49, oznaczają wzrosty odpowiednio o 72 proc. oraz aż o 140 proc. w porównaniu z wynikami z sierpnia 2019.

W konsekwencji z miesiąca na miesiąc zmniejsza się różnica pomiędzy Polsat News a konkurencję w grupie komercyjnej. Różnica w udziałach pomiędzy Polsat News a kolejnym pojawiającym się w zestawieniu kanałem TVP Info wyniosła w sierpniu już zaledwie 0,21 punktu procentowego.

"Nie oceniamy, nie kreujemy rzeczywistości"



- Cieszę się, że coraz więcej widzów wybiera właśnie Polsat News. I najważniejsze jest to, że ma to charakter ciągły – od wielu miesięcy cały czas zyskujemy kolejnych widzów – mówi Dorota Gawryluk, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystki Telewizji Polsat.

- Polsat News to jedyne miejsce w telewizji, gdzie możliwa jest swobodna wymiana poglądów przez przedstawicieli wszystkich stron sceny politycznej w Polsce. To dzięki nam widzowie mają dostęp do najszerszego spektrum informacji. My nie oceniamy, nie kreujemy rzeczywistości. Pokazujemy ją taką jaka jest. Wyniki Polsat News pokazują, że tego właśnie oczekują widzowie – dodaje Dorota Gawryluk.



Serwis informacyjny „Wydarzenia” oglądało w sierpniu w Polsacie i Polsat News średnio 1,6 mln widzów co przełożyło się na 17 proc. udziałów w grupie wszystkich badanych oraz 18,4 proc. udziałów grupie wiekowej 16-49. Pozostałe wydania "Wydarzeń" cieszyły się również dużym zainteresowaniem widzów.

Najchętniej wybierany wśród widzów

Wydanie popołudniowe o 15:50 śledziło w Polsacie i Polsat News średnio 1,1 mln widzów. Program jest liderem w trakcie nadawania. Z kolei wydanie o 12:50 oglądało w sierpniu ponad 600 tysięcy. Natomiast "Wydarzenia wieczorne" o 21:50 w Polsat News oglądało średnio 234 tysiące widzów.

W trakcie emisji programu widzowie grupy komercyjnej spośród kanałów informacyjnych najchętniej wybierali Polsat News.

