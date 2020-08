Od września na antenę Telewizji Polsat powracają uwielbiane przez widzów programy: "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami", "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", "Love Island. Wyspa Miłości" i "Ninja Warrior Polska", a także seriale obyczajowe i kabarety.

Już w najbliższą niedzielę, 30 sierpnia o godz. 19:40 zapraszamy na antenę Polsatu na program "Wieczór z Gwiazdami. Jesień 2020", w którym zaprezentujemy nową ofertę programową stacji. Transmisję będzie można również obejrzeć na portalach: polsat.pl, polsatnews.pl oraz interia.pl, a także w serwisach IPLA i Plus Fun.

DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI

Po kilkumiesięcznej przerwie gwiazdy i tancerze wracają na parkiet. Przed nami XI edycja "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami". Wyjątkowe taneczne show, które dosłownie kipi od emocji i wrażeń, gdzie rywalizacja miesza się ze wzruszeniem i łzami szczęścia. Kto tym razem wytańczy zwycięstwo i Kryształową Kulę? Dwa pierwsze odcinki show, które zostały wyemitowane wiosną 2020 roku, pokazały, że poziom XI edycji "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami" jest bardzo wysoki. A już od 4 września, na naszym parkiecie zatańczą: Piosenkarka Ania Karwan w parze z Jankiem Klimentem. Aktorka, wokalistka i influencerka Julia Wieniawa ze Stefano Terrazzino. Serialowa Julka z Przyjaciółek Nicole Bogdanowicz z Kamilem Kuroczko. Modelka Edyta Zając w towarzystwie debiutującego na parkiecie Michała Bartkiewicza. Gwiazda Internetu, piosenkarka i youtuberka Sylwia Lipka wraz z weteranem show Polsatu, Rafałem Maserakiem. Pogodynka Polsatu i Polsat News Milena Rostkowska-Galant, a partneruje jej zwycięzca V edycji Jacek Jeschke. Aktor Tomasz Oświeciński z nową trenerką Wiktorią Omyłą. Aktor, twórca kabaretowy, rockman i sportowiec w jednym – Bogdan Kalus i Lenka Klimentowa . Uczestnik "Ninja Warrior Polska" Sylwester Wilk, który z każdej opresji wychodzi cało, a u jego boku Hanna Żudziewicz, laureatka VI edycji "Tańca z Gwiazdami". Zwycięzca "Love Island. Wyspa miłości", trener tenisa Mikołaj Jędruszczak, któremu w tanecznych zmaganiach towarzyszy Sylwia Madeńska, partnerka także w życiu prywatnym.

ZOBACZ: "Taniec z Gwiazdami" wraca na antenę Polsatu

W jury niezmiennie zasiądą: surowa Iwona Pavlović, sypiący anegdotami Andrzej Grabowski i wielokrotny mistrz świata w tańcu – Michał Malitowski! Program poprowadzi niezawodny duet Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.

"DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI" – już od 4 września, w każdy piątek o godz. 20:05.

TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO

Emisja 13. sezonu show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" rozpoczęła się wczesną wiosną, a zakończy… późną jesienią! Uczestnicy pokazali już, że stać ich na wiele i zapewniamy, że pandemia nie zgasiła w nich motywacji. Przypomnijmy, że w 13. edycji show biorą udział: piosenkarki Gosia Andrzejewicz i Marta Gałuszewska, aktorki Natalia Avelon i Kamila Boruta, aktorzy Maurycy Popiel, Filip Gurłacz i Karol Dziuba oraz czadowy Czadoman czyli król dyskotek Paweł Dudek. Ich sceniczne metamorfozy w najbardziej znane gwiazdy muzyczne ocenią: Małgorzata Walewska, Kacper Kuszewski, Katarzyna Skrzynecka i zwycięzca 12. serii Adam Strycharczuk. Program prowadzi najlepiej na świecie zgrany duet - Piotr Gąsowski i Maciej Dowbor.

ZOBACZ: Największe wakacyjne hity w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Nagrania odbywają się w reżimie sanitarnym, a publiczność zredukowana została do ¼ pierwotnej liczby. Wszyscy zobowiązani są do zachowywania odpowiednich odległości, dezynfekcji oraz mierzenia temperatury.

"TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO" – od 5 września w Polsacie! Emisja w każdą sobotę o godz. 22:05.

LOVE ISLAND. WYSPA MIŁOŚCI

Niekwestionowany hit na skalę światową, który rozgrzewa do czerwoności publiczność już w 14 krajach! "Love Island. Wyspa miłości" powraca na antenę Polsatu oraz serwisu ipla.tv! Po ogromnym sukcesie pierwszej polskiej edycji przyszedł czas na drugą odsłonę miłosnych przygód młodych, wysportowanych i atrakcyjnych singli. Na gorącą Wyspę Miłości zapraszamy już od 31 sierpnia, codziennie (oprócz sobót). Płomienne romanse, przyjaźnie, układy, zdrady, dramaty, morze śmiechu i wylanych łez – to wszystko i jeszcze więcej czeka uczestników w hiszpańskiej willi. Czy uda im się zdobyć serca widzów i zdobyć popularność taką, jak finaliści pierwszej edycji Love Island? Przekonamy się już wkrótce.

ZOBACZ: "Love Island. Wyspa miłości": Uczestnicy, sylwetki i zdjęcia!

Drugą edycję najgorętszego reality tv show ponownie poprowadzi Karolina Gilon – modelka i prezenterka telewizyjna.

"LOVE ISLAND. WYSPA MIŁOŚCI" – codziennie od poniedziałku 31.08. do niedzieli o godz. 22:05 (bez sobót).

NINJA WARRIOR POLSKA

Wciągający od pierwszej minuty program udowadnia, że niemożliwe nie istnieje – a ludzkie granice wytrzymałości są wyłącznie po to, aby je przekraczać! Przed nami II sezon przebojowego show "Ninja Warrior Polska" – hitu, który od ponad 20 lat rozbudza największe emocje u widzów na całym świecie. Przypomnijmy, aby zdobyć tytuł polskiego Ninja i nagrodę w wysokości 150 000 tysięcy złotych, uczestnicy mają do pokonania wyjątkowo trudny tor - 32 przeszkody na odcinku 150 metrów. Tor tworzą różnego rodzaju kratownice, konstrukcje metalowe, łańcuchy i baseny.

ZOBACZ: Jak powstaje tor "Ninja Warrior Polska"? Zobacz wideo!

Do tej pory tylko 9 śmiałkom na świecie udało się dotrzeć do końca, pokonać najważniejszą przeszkodę i zdobyć legendarną Górę Midoriyama. Podczas pierwszej polskiej edycji "Ninja Warrior Polska", emitowana w Polsacie jesienią 2019 roku, nie było zwycięzcy. Najdalej na torze przeszkód zaszedł Jakub Zawistowski. Tytuł polskiego Ninja nie został zatem zdobyty! Czy w kolejnej edycji show to się w końcu zmieni – o tym przekonamy się jesienią w Polsacie.

W drugim sezonie "Ninja Warrior Polska" zmagania uczestników niezmiennie komentować będą: dziennikarz i komentator Polsat Sport Jerzy Mielewski oraz zawodnik MMA Łukasz "Juras" Jurkowski. Do teamu dołączyła także Karolina Gilon.

"NINJA WARRIOR POLSKA" – na antenie Polsatu w każdy wtorek, od 1 września o godz. 20:05.

NASZ NOWY DOM

W 15. sezonie Telewizja Polsat wraz z niezawodną ekipą "Naszego Nowego Domu" pomoże kolejnym rodzinom żyjącym w skrajnych warunkach! Od debiutu programu w 2013 roku format prowadzony przez Katarzynę Dowbor okazał się przepustką do lepszego życia dla prawie dwustu rodzin. Niesamowite metamorfozy domów i mieszkań były zwieńczeniem traum, o których z bólem serca i łzami w oczach opowiadali bohaterowie programu. Już jesienią czekają nas kolejne poruszające historie rodzinne! W tym sezonie ekipa programu będzie świętowała również dwusetny odcinek. Nie zabraknie łez wzruszenia, dramatycznych zdjęć pokazujących warunki mieszkaniowe wielu polskich rodzin, opowieści chwytających za serce.

ZOBACZ: Katarzyna Dowbor o 15. sezonie programu "Nasz nowy dom"

W nadchodzącym sezonie program niezmiennie poprowadzi Katarzyna Dowbor, a w najtrudniejszych remontowych wyzwaniach pomagać jej będzie sprawdzone trio architektów: Martyna Kupczyk, Maciej Pertkiewicz i Wojciech Strzelczyk, oraz kierownicy ekip Artur Witkowski i Wiesław Nowobilski.

"NASZ NOWY DOM" – emisja premierowych odcinków w środy i w czwartki o godz. 20:00.

KABARET NA ŻYWO

W ramówce jesiennej przygotowaliśmy podwójną dawkę śmiechu! Czyli uwielbiane przez widzów programy kabaretowe pojawią się na antenie nie tylko, tradycyjnie w niedziele, ale również w środy! Dodatkowo, proponujemy aż trzy zupełnie różne formuły programów kabaretowych.

KABARET NA DOBRY WIECZÓR. PARANIENORMALNI SHOW

Nowość w każdą środę na antenie Polsatu! Z okazji jubileuszu 15-lecia Paranienormalni zapraszają widzów na specjalny cykl programów z udziałem najlepszych polskich kabaretów i zaproszonych gwiazd. Każdy odcinek prowadzi gość specjalny. Gospodarzem pierwszego odcinka będzie Krzysztof Ibisz! W programie zobaczymy przebojowy skecz kabaretu Ani Mru Mru, a gościnnie wystąpi również Pan Li – najlepszy iżulionista świata! W niecodziennej roli pojawi się na scenie.... Anita Włodarczyk!

"KABARET NA DOBRY WIECZÓR. PARANIENORMALNI SHOW" – w każdą środę od 2 września o godz. 21:00.

KABARET NA ŻYWO. KLINIKA SKECZÓW MĘCZĄCYCH

KABARET NA ŻYWO. Klinika Skeczów Męczących to nowa odsłona cyklu kabaretowego w Telewizji Polsat. Program połączy wszystko to, co lubicie w dobrej rozrywce: kabaret, muzykę, ciekawych gości, niecodzienne rozmowy i mnóstwo niespodzianek. A wszystko to za sprawą prowadzących - Kabaretu Skeczów Męczących i zaproszonych przez nich gwiazd. Za oprawę muzyczną odpowiada przebojowy zespół Enej. Każdy z odcinków będzie okazją do spotkania ze znanymi artystami kabaretowymi. Wśród gości pojawią się m.in. Igor Kwiatkowski, Jerzy Kryszak, Kabaret Nowaki, Kabaret Młodych Panów, Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Ani Mru Mru, Kabaret Czesuaf, Kabaret K2 oraz niezwykle utalentowane i znane już z kolaboracji z KSM aktorki - Moniki Dryl i Adrianna Borek.

KABARET NA ŻYWO. PRZYSTANEK RADOŚĆ

"Kabaret na żywo. Przystanek Radość" powraca! Ulubieńcy kabaretowej publiczności ponownie zabiorą widzów do niewielkiej miejscowości Radość, a dokładnie na słynny przystanek PKS, wokół którego toczy się życie mieszkańców. Tam spotkamy nowoczesną sołtyskę Ewę Błachnio, jej asystenta Michała Wójcika i starego, ceniącego tradycję sołtysa Krzysztofa Hanke. Nie zabraknie Sławomira w roli komendanta Straży Pożarnej i jego żony Kajry. W nowym sezonie do Radości zawita również Robert Korólczyk, Łukasz Kaczmarczyk, Przemysław Sasza Żejmo. Jesienią na widzów będzie czekała solidna dawka humoru w najlepszym wydaniu!

"KABARET NA ŻYWO. PRZYSTANEK RADOŚĆ" – w każdą niedzielę od 13 września, o godz. 20:00.

PRZYJACIÓŁKI

Serial od 8 lat cieszy się ogromną popularnością. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że przez ostatnie lata, co czwartek przed telewizorami "Przyjaciółki" śledziło średnio 2 miliony widzów.



W nowym sezonie do obsady serialu dołącza Paweł Małaszyński.

ZOBACZ: "Przyjaciółki" powracają! 16. sezon od 3 września w Polsacie

Co wydarzy się w 16. sezonie "Przyjaciółek"? Jak nowa postać, w którą wcieli się Paweł Małaszyński, wpłynie na losy głównych bohaterek? Zmieni ich życie na lepsze, a może przyczyni się do jakiegoś rozstania? Czy Inga (Małgorzata Socha) zostanie żoną Maksa (Mateusz Janicki)? Na co postawi Zuza (Anita Sokołowska) – zagraniczną karierę, a może jednak rodzinę? Czy Patrycja (Joanna Liszowska) będzie musiała oddać Klarę (Maja Śliwińska) obcym ludziom? Kiedy Anka (Magdalena Stużyńska – Brauer) z Pawłem (Bartek Kasprzykowski) zażegnają kryzys? Czy Dorocie (Agnieszka Sienkiewicz) i Sławkowi (Kacper Kuszewski) uda się być razem, mimo dzielących ich różnic? Przed kobietami kolejne wyzwania, trudne życiowe decyzje, ale również wiele wspaniałych chwil i wzruszających momentów. Jesień z "Przyjaciółkami" będzie niezwykle barwna i pełna emocji!

"PRZYJACIÓŁKI" – od 3 września w każdy czwartek o 21:10.

GLINIARZE

W nowym sezonie na fanów "Gliniarzy" czeka wiele niespodzianek! Nowopowstałe Centralne Biuro Policji, a w nim wielkie zmiany kadrowe! Nowy komendant, nowa intrygująca policjantka w zespole i młoda bardzo tajemnicza specjalistka od cyberprzestępczości. Dziewiąta seria będzie miała też okrągły jubileusz - jesienią widzowie zobaczą 500. odcinek serialu!

Nowy sezon to także powrót ulubionych par policyjnych: Olgierda (Arkadiusz Krygier) i Krystiana (Tomasz Skrzypniak) oraz Natalii (Ewelina Ruckgaber) i Kuby (Piotr Mróz), a śledczemu Adamowi Boguszowi (Aleksander Mackiewicz) będzie towarzyszyła, nowa w zespole, piękna i intrygująca Weronika Grot (Laura Samojłowicz). Pojawi się również nowa specjalistka od cyberprzestępczości, tajemnicza Żaneta Kujawska (Monika Miller), która umiejętnościami hakerskimi jest w stanie zadziwić nawet dotychczasowego informatyka, Darka (Michał Głowacki).

"GLINIARZE" – od 31 sierpnia, codziennie, od poniedziałku do piątku, o godz. 17:00.

PIERWSZA MIŁOŚĆ

Jesienią w serialu "Pierwsza miłość" będziemy świadkami wielu niespodziewanych zwrotów akcji. Główna bohaterka Marysia (Aneta Zając) i Michał (Wojciech Błach) będą walczyć o życie ich śmiertelnie chorej córki. Problemy nie ominą również Emilki (Anna Ilczuk), która będzie próbowała uwolnić się od znęcającego się nad nią Mateusza (Lesław Żurek). Oskarżony o zabójstwo Mikser (Błażej Michalski) przeżyje w więzieniu załamanie nerwowe. W poszukiwania zaginionej Magdy (Karolina Sawka) włączą się Melka (Ewa Jakubowicz) oraz Janek (Maciej Mikołajczyk), jako dziennikarz śledczy. Czy uda im się odnaleźć wielką miłość Miksera i oczyścić go z zarzutów? Trudne chwile czekają również Kingę (Aleksandra Zienkiewicz). Kobieta, aby pomóc Domańskim w walce o życie Julki, decyduje się na udział w tanecznym show. Zyskuje ogromną popularność, co skutkuje problemami w szkole jej starszego syna Tomka. Chłopak trafia pod opiekę szkolnej pedagog.

ZOBACZ: "Pierwsza miłość" i... wielka przyjaźń aktorek serialu

Do obsady serialu dołączą popularni aktorzy - Marek Siudym, który wcieli się w biologicznego ojca Marysi oraz Honorata Witańska jako pedagog pracująca w szkole Tomka.

"PIERWSZA MIŁOŚĆ" – premierowo odcinki od 31 sierpnia, od poniedziałku do piątku o godz. 18:00.

SERIALOWE PREMIERY PROSTO Z KINA!

Prosto z kina na szklany ekran! Widzowie Polsatu już tej jesieni zobaczą trzy seriale, nakręcone na podstawie kinowych hitów: Mayday, Bad Boy czy Solid Gold.

Wszystkie produkcje zostaną wyemitowane w telewizji Polsat premierowo. Serialowe pasmo zaplanowane jest na godz. 20.00 w soboty. W głównych rolach 5 – odcinkowego serialu pt. "Bez skrupułów", na podstawie filmu "Solid Gold", zobaczymy Janusza Gajosa, Andrzeja Seweryna, Olgierda Łukasiewicza, Danutę Stenkę czy Piotra Stramowskiego. To budząca skrajne emocje historia powiązań polityczno-biznesowych, z oficerami CBŚ w tle. Główną bohaterką jest młoda, uczciwa policjantka, która w czasie jednej z nieudolnie przeprowadzonych akcji zostaje porwana i zgwałcona. Uciekając zabija swoich oprawców, a w raporcie zataja okoliczności zajścia i odchodzi z pracy. Kilka lat później, odnajduje ją były szef, by namówić do powrotu i rozpracowania przestępców zajmujących się budowaniem piramidy finansowej o ogromnym zasięgu.

"Bad Boy" to serial nie tylko dla fanów piłki nożnej, chcących poznać ciemną stronę sportu. To również pełna akcji i wyrazistych postaci historia o miłości, zdradzie, pożądaniu i kobietach, które wolą niegrzecznych chłopców. Jak mówią niektórzy krytycy, "Bad Boy" to najlepszy obraz kontrowersyjnego reżysera Patryka Vegi. Specjalista od kina sensacyjnego, tym razem opowiada historię o środowisku kibiców piłkarskich. Jak to u Vegi – nie zabraknie powiązań z mafią i gangsterami. W pierwszoplanowych rolach zobaczymy Antka Królikowskiego, Macieja Stuhra oraz Andrzeja Grabowskiego. Role niepokornych kobiet zagrały Małgorzata Kożuchowska i Katarzyna Zawadzka.

Po dwóch mocnych serialach sensacyjnych, proponujemy także jedną z najśmieszniejszych komedii na świecie – "Mayday". W skrócie: jeden mężczyzna, dwie żony i setki kłopotów! Ale czy dwie żony… to już zdrada? Janek (Piotr Adamczyk) prowadzi podwójne życie – jest mężem Basi (Anna Dereszowska), z którą mieszka w Warszawie oraz… Marysi (Weronika Książkiewicz), z którą dzieli piękny dom na obrzeżach stolicy. Żadna z kobiet nie wie nic o istnieniu tej drugiej. Dzięki umiejętnemu lawirowaniu między dwiema żonami wszystko jakoś się układa… do czasu, kiedy pewnego dnia na głowę Janka spadną dodatkowe, pozamałżeńskie kłopoty. Scenariusz 4 – odcinkowego serialu powstał na podstawie sztuki, która podbiła serca widzów na całym świecie od europejskich stolic aż po nowojorski Broadway, a w samej Polsce wystawiana była tysiące razy w kilkudziesięciu teatrach na terenie całego kraju.

Serialowe premiery tej jesieni, w soboty o godz. 20:00.

WYDARZENIA

Aż w czterech odsłonach, od 12:50, co trzy godziny, widzowie mogą zobaczyć najbardziej obiektywny serwis informacyjny w polskiej telewizji - "Wydarzenia". Główne wydanie "Wydarzeń" można śledzić codziennie o godzinie 18:50 na antenie Polsatu głównego i Polsatu News. Program poprowadzą Dorota Gawryluk i Bogdan Rymanowski. Natomiast wydania weekendowe "Wydarzeń 18:50" – Bartosz Kurek i Agnieszka Mosór. Od 1 czerwca główne wydanie "Wydarzeń" zostało wydłużone, dzięki czemu widzowie w ciągu 60 minut otrzymują najważniejsze informacji z kraju i ze świata oraz rozmowy z najważniejszymi bohaterami danego dnia w programie "Gość Wydarzeń" zarówno

w Polsacie jak i Polsacie News. Na obu antenach widzowie mogą zobaczyć także "Wydarzenia" o 12:50 i 15:50.

ZOBACZ: "Wydarzenia" najbardziej rzetelne w kampanii wyborczej

Natomiast o 21:50 na widzów Polsat News czekają "Wydarzenia Wieczorne" – kompleksowe podsumowanie najważniejszych doniesień danego dnia z kraju i ze świata połączone z informacjami sportowymi i prognozą pogody na następny dzień.

Według ostatniego sondażu IBRIS dla Onetu Polacy uznali "Wydarzenia" Polsatu oraz Polsat News za najbardziej rzetelne w kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi.

SPORT

Prestiżowe turnieje tenisowe i gale sportów walki, start nowego sezonu siatkarskiego w Polsce i Europie, powrót piłkarskiej Ligi Narodów oraz Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA. Jesienią każdy fan sportu znajdzie coś dla siebie w bogatej ofercie Grupy Polsat.

Już na początku września rozpocznie się drugi sezon piłkarskiej Ligi Narodów czyli rozgrywek, które w założeniu mają zastąpić mecze towarzyskie. W odróżnieniu od nich, w Lidze Narodów gra toczy się o spadki i awanse pomiędzy dywizjami, do których poszczególne reprezentacje trafiają na podstawie rankingu. Rozgrywki stanowią też przepustkę na Mistrzostwa Świata. W drugiej edycji Ligi Narodów Polacy ponownie znaleźli się w europejskiej elicie. Pierwszym grupowym rywalem Biało-Czerwonych będą Holendrzy, a w kolejnych meczach kadra Jerzego Brzęczka zagra jeszcze z Bośnią i Hercegowiną oraz Włochami.

Przełom września i października to początek nowego sezonu Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA. Wyjątkowo krótka przerwa między dopiero co zakończoną oraz nową edycją europejskich pucharów, to świetna wiadomość dla wielbicieli klubowego futbolu na najwyższym poziomie. Triumf Roberta Lewandowskiego w barwach Bayernu Monachium rozbudził apetyty polskich kibiców u progu nowego sezonu Champions League. Wyjątkowym zainteresowaniem będzie cieszyła się Liga Europy, której finał odbędzie się w Gdańsku.

ZOBACZ: "Do jednej bramki Extra": Wywiady na 20 lat Polsat Sport

Także fani siatkówki nie będą narzekać na brak emocji. Oprócz nowego sezonu w Pluslidze oraz Tauron Lidze, kanały sportowe Polsatu transmitować będą też mecze Ligi Mistrzów i Ligi Mistrzyń oraz Pucharu CEV i Challenge Cup. Aż pięć polskich klubów już zapewniło sobie udział w fazie grupowej CEV Champions League, a dołączyć mogą do nich dwa kolejne.

Za sprawą pandemii koronawirusa na jesień zostały przeniesione prestiżowe turnieje tenisowe rangi ATP Masters 1000. Widzowie kanałów sportowych Polsatu będą mogli oglądać między innymi rywalizację w Rzymie i Paryżu. Tradycyjnym zakończeniem sezonu będzie turniej Nitto ATP Finals w Londynie.

Fani sportów walki przez całą jesień mogą liczyć na bogatą ofertę krajowych i zagranicznych wydarzeń pięściarskich oraz MMA. Dwudziestego siódmego września przed upragnioną szansą stanie Jan Błachowicz. Najlepszy polski zawodnik mieszanych sztuk walki stoczy pojedynek o pas mistrza organizacji UFC. Swoje gale szykują też federacje KSW, FEN oraz Babilon MMA.

Jesienią odbędą się kolejne wyścigi Formuły 1 oraz DTM z udziałem Roberta Kubicy. Przez całą jesień widzowie kanałów sportowych Polsatu będą też mogli śledzić rywalizację w piłkarskiej Fortuna 1. Lidze, Fortuna Pucharze Polski oraz koszykarskiej Energa Basket Lidze.

Najświeższe informacje ze świata sportu oraz szczegółowy i na bieżąco aktualizowany plan transmisji, dostępny jest na stronie polsatsport.pl.

Wszystkie jesienne propozycje Telewizji Polsat będą również dostępne na IPLI.

WIDEO - "Taniec z gwiazdami" wraca na antenę Polsatu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red/ Telewizja Polsat