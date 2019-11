Zapasowy rurociąg do oczyszczalni "Czajka" czeka na rozbiórkę

- Obecnie procedowany jest przetarg na rozbiórkę stałych elementów rurociągu. Zgłosiło się trzech oferentów - poinformował Sergiusz Kieruzel. Dodał, że do czasu wyłonienia wykonawcy, który zdemontuje całą konstrukcję, będą prowadzone prace z zabezpieczeniem terenu nad Wisłą.

Rzecznik wyjaśnił, że nadal prowadzone są prace demontażowe i wywóz sprzętu ruchomego z awaryjnej przepompowni zbudowanej koło mostu Marii Skłodowskiej-Curie. W przepompowni było 12 pomp o wielkiej wydajności, które tłoczyły ścieki do rurociągu.

Rozpocznie się demontaż przeprawy przez rzekę

Rzecznik prasowy Wydziału Działań Komunikacyjnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Marek Pawlak przekazał w środę, że po rozebraniu rurociągu, który został ułożony na moście pontonowym, rozpocznie się demontaż przeprawy przez rzekę. W akcji tej weźmie udział 170 żołnierzy z 2. pułku inżynieryjnego i 2. pułku saperów.

Pod koniec sierpnia doszło do awarii dwóch nitek kolektora odprowadzającego ścieki do oczyszczalni "Czajka". Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zdecydowało, by zrzucać ścieki do Wisły. W reakcji na to premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie tymczasowego rurociągu, którym ścieki były przepompowywane do oczyszczalni.

Bypass tworzyły dwie nitki rurociągu o długości ponad 1 km każda i średnicy 1 m. Część przechodząca przez Wisłę została ułożona na moście pontonowym, który zbudowało wojsko. W tym czasie na zlecenie MPWiK naprawiono kolektor. W minioną sobotę popłynęły nim ścieki.

