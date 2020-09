Umięśniony policjant. Wicemistrz Polski w Kulturystyce i Fitness

Sukcesem dla sierżanta sztabowego Filipa Kołakowskiego zakończyły się rozegrane 30 sierpnia w Siedlcach VI Mistrzostwa Polski Federacji IBFF & WPF w Kulturystyce i Fitness. Zawody zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego. Uczestniczyli w nich zawodnicy z całej Polski, bez względu na to, czy przynależą do jakichkolwiek federacji i związków sportowych.

Policjant z Katowic wystartował w kategoriach: "Debiuty Men Physique Fitness OPEN" i "Mistrzostwa Polski Men Physique Fitness +180 cm". Dwukrotnie zajął drugie miejsce.

KWP Katowice Sierżant sztabowy Filip Kołakowski z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach

O randze wydarzenia świadczy fakt, że zawody te były jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Świata IBFF, które odbędą się w 19 września w Słowenii.

KWP Katowice Zawody były eliminacjami do Mistrzostw Świata IBFF w Słowenii

Policjanci dumni, biskupi nie

Policjanci z Katowic są dumni z osiągnięć kolegi. "Filipowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!" - napisali na oficjalnej stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Dumni z osiągnięć w kulturystyce swojego proboszcza byli również parafianie z Osiecznicy na Dolnym Śląsku. Ksiądz Artur Kaproń kilka razy w tygodniu zrzuca sutannę, zakłada dres i "robi rzeźbę", czyli ćwiczy na siłowni poszczególne partie mięśni. W 2017 r. na Mistrzostwach Polski Juniorów i Weteranów w Kulturystyce i Fitness zajął czwarte miejsce. - Dobrze, że dba o siebie, więc myślę, że będą brali z niego przykład - mówiła jeden z parafian.

Okazało się jednak, że sukcesy proboszcza nie spodobały się kościelnym hierarchom. Choć początkowo biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski przyznawał, że to powód do dumy, to później, kiedy w sieci opublikowano zdjęcia z konkursu, udzielił księdzu reprymendy. Artur Kaproń musiał wydać oświadczenie, w którym przepraszał za "wywołanie zgorszenia wiernych" i poprosił o wybaczenie.

