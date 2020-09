Premier: solidarność mamy nie tylko w sercu, ale i w naszych działaniach

W czwartek w Jastrzębiu Zdroju, Katowicach i Zabrzu odbywają się regionalne obchody 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.

Morawiecki powiedział z Zabrzu, że "Solidarność to coś więcej niż tylko hasło i coś więcej nawet niż tylko związek zawodowy".

- Dla mnie "Solidarność" to drugie imię Polski, to fenomen, który przekracza granice Polski, to nie tylko nawet ruch społeczny, w dziejach naszego państwa od wtedy i na zawsze już opisywany będzie ten fenomen, ten ruch jako wielki narodowo-społeczny ruch niepodległościowy, ale jednocześnie ruch, który miał na celu walkę o godne życie każdego człowieka w Polsce i nie tylko - mówił premier.

"Azymut naszego działania"

Podkreślił, że "Solidarność" to nie jest tylko historia. - Solidarność to azymut naszego działania, to kierunek, który powinien wytyczać politykę każdego dobrego rządu, ale również tych, którzy reprezentują świat pracy - ocenił Morawiecki.

Premier podkreślił, że nie byłoby upadku systemu komunistycznego "bez ojca »Solidarności« papieża Jana Pawła II, ale bez samej »Solidarności«", która - jak mówił - "była tą nie kroplą, ale tą rzeką podziemną, która drążyła skały komunizmu".

Szef rządu dziękował wszystkim odważnym z tamtego czasu działaczom Solidarności. - Dziękuję w imieniu rządu Rzeczpospolitej, w imieniu wszystkich Polaków za wasz trud, za wasze męstwo, za odwagę, za »Solidarność«, bo za mało było tych podziękowań przez te ostatnie 30 lat - mówił Mateusz Morawiecki.

"Solidarność mamy nie tylko w sercu"

Dodał, że dzisiejszy czas, to też czas, w którym "Solidarność" znowu pokazuje swoją solidarność, solidarność z narodem białoruskim. - Dziękuje panu przewodniczącemu Piotrowi Dudzie, za jego starania, wysiłki, żeby wysiłki robotników białoruskich, ich walka o suwerenność, wolność i demokrację, żeby były zauważone. Żeby pomagać im przetrwać ten trudny czas nacisku, dyktatury, która panuje u naszego wschodniego sąsiada. Znowu Solidarność pokazuje swoje piękne oblicze, bardzo dziękuję - powiedział premier.

W swoim wystąpienia podkreślił, że dla niego "Solidarność" to nie tylko przeżycie najważniejsze w jego życiu, ale jednocześnie kierunek strategii działania państwa.

- Także lekcja, ale lekcja nie tylko z historii, to także lekcja na przyszłość, po to, żeby całe nasze kochane państwo, nasz kraj - Polska żyła w możliwie najlepiej zbudowanym spokoju społecznym, pokoju społecznym, uczciwości, w prawdzie, sprawiedliwości i szybkim rozwoju gospodarczym - mówił szef rządu. - Takim rozwoju, którego owoce wzrostu są równo i równiej dzielone, sprawiedliwiej - dodał.

Morawiecki wyraził przekonanie, że ostatnie pięć lat rządów PiS pokazało, że "solidarność mamy nie tylko w sercu, ale i w naszych działaniach". "Dzisiaj chciałem jeszcze raz wszystkim weteranom Solidarności podziękować, ale też obiecać, powiedzieć wyraźnie i głośno, tutaj stąd, z tej hali w Zabrzu, że jest to dla nas wyznacznik naszego działania, jest to sens na pewno mojego życia" - zapewnił.

Premier wskazał, że rządowi udało się zwalczyć zmorę III RP - bezrobocie. "Dzisiaj jesteśmy krajem o jednym z najniższych poziomów bezrobocia na świecie" - zauważył.

"Solidarność wtedy i dzisiaj jest w naszych sercach i solidarność to drugie imię Polski, to również nasza przyszłość" - dodał na zakończenie wystąpienia premier.