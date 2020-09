Ogromny statek zniknął bez śladu. Na pokładzie była załoga i tysiące zwierząt

Statek Gulf Livestock 1 płynął z Nowej Zelandii do Japonii. Na jego okładzie było 5800 sztuk bydła oraz 43-osobowa załoga - dwóch Australijczyków, dwóch Nowozelandczyków oraz 39 Filipińczyków.

Statek wypłynął 14 sierpnia, do portu w Japonii miał dotrzeć 3 września. Dzień przed tą datą, gdy statek płynął przez Morze Wschodniochińskie, kapitan nadał sygnał S.O.S., później kontakt z jednostką się urwał. Na poszukiwania statku ruszyła Japońska Straż Przybrzeżna. Akcję utrudniała niesprzyjająca pogoda.

