Bosak: w Wielkiej Brytanii dzieciom zmienia się płeć przed okresem dojrzewania

- Być może Rzecznik Praw Dziecka wypowiedział się w sposób nieprecyzyjny albo nawet błędny, ale problem jest realny - ocenił gość "Graffiti". Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi Mikołaja Pawlaka, który mówił o edukatorach seksualnych, którzy, jak przekonywał, powołując się na przykład z Poznania, "wychwytują dziecko rozchwiane, zaniedbane, któremu dają jakieś środki farmakologiczne, żeby zmieniać jego płeć bez wiedzy i zgody rodziców i lekarzy".

ZOBACZ: Polityk Konfederacji mówi o setkach przypadków zmiany płci dzieci "po pigułkach". Nie zna żadnego

- Nie chciałbym, żeby w Polsce doszło do tego, co np. w Wielkiej Brytanii, że dzieciom zmienia się płeć przed okresem dojrzewania, bo mają jakieś problemy psychologiczne albo że podaje się jakieś hormony blokujące rozwój płciowy po to, żeby mieć sytuacją otwartą, w którą stronę ten rozwój płciowy ma pójść. To ustawianie się człowieka w roli pana Boga - przekonywał Bosak w Polsat News.

- My mało wiemy o tym, co tam się stało. To druga awaria, chciałbym zobaczyć jej zdjęcia, usłyszeć opinie inżynierów. Komentowanie tego, dopóki nie mamy pełnej wiedzy, co tam się dzieje i kto za to odpowiada to takie polityczne bicie piany. Nie mam zamiaru włączać się w ten ping-pong polityczny - mówił Bosak pytany o awarię "Czajki".

- Oczyszczalnia po prawej stronie Wisły jest niewydolna, jest za mała dla Warszawy - ocenił. Dodał, że należy rozważyć wybudowanie drugiej oczyszczalni.

Poprzednie odcinki programu dostępne są tutaj.

WIDEO - Sośnierz: koniec z pajacowaniem, dość tych masek i ograniczeń Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/luq/ Polsat News