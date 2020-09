Utrącono rogi żubrowi. Zniszczono obelisk w Bieszczadach

Wandalizm to celowe zniszczenie mienia bez wyraźnego powodu i tak stało się właśnie z pomnikiem żubra, który jest ustawiony niedaleko Zagrody Pokazowej Żubrów.

Dochodzenie nie dało rezultatu

"Ogrom ludzkiej pracy włożony w wykonanie żubra w piaskowcu na pewno nie zasługuje na coś takiego. Niestety ktoś pokusił się o odłamanie rogów i tym samym zniszczenie pomnika, który upamiętniał 55. rocznicę powrotu żubrów w Bieszczady" - napisali leśnicy z Nadleśnictwa Stuposiany.

- Prowadzone przez nas dochodzenie nie dało rezultatu, dlatego zwracamy się z prośbą do ewentualnych świadków zdarzenia o sygnał w tej sprawie - apeluje nadleśniczy Jan Mazur.

- Ten obelisk przypomina o jednym z największych sukcesów w ochronie dzikiej przyrody, jakim jest uratowanie od zagłady żubra. Oczywiście przywrócimy obeliskowi dawny wygląd - dodał.

RDLP Krosno/Tomasz Różycki Pomnik żubra ustawiony jest niedaleko Zagrody Pokazowej Żubrów

"Niezmiernie nam przykro"

"Każdego roku inwestujemy w zagospodarowanie turystyczne, poprawiając infrastrukturę, oddając do użytku kolejne atrakcje i niezmiernie nam przykro, że ktoś naszą pracę i nasze starania względem odwiedzających nasz teren turystów, traktuje właśnie w ten sposób" - podkreślili leśnicy.

Górska populacja żubra pozostaje pod opieką bieszczadzkich leśników od 1963 roku, kiedy to z Pszczyny i Niepołomic przywieziono do Nadleśnictwa Stuposiany pierwsze siedem osobników, które dały początek dzikiej populacji żyjącej do dziś w górach. Według szacunków leśników bieszczadzkie stada mogą obecnie liczyć około 750 żubrów.

grz/ polsatnews.pl