Pierwsze wegańskie "steki" wydrukowane w 3D. Mają zapobiec zmianom klimatu

- Przemysł mięsny napędzany jest tym, co pochodzi z mięśni zwierząt hodowlanych. Steki, pieczenie, mięso do wolnego gotowania, grillowania. Chcemy zrobić to samo, a nawet lepiej - przekuje Eschchar Ben-Shitrit, dyrektor generalny Redefine Meat.

- Potrzebna jest drukarka 3D, aby naśladować strukturę mięśni zwierzęcia - wyjaśniał Ben-Shitrit. Drukarki wykorzystują trzy oddzielne tuby do tworzenia "tłuszczu, krwi i mięśni" na bazie roślin.

Mniej wody, mniej dwutlenku węgla

Ben-Shitrit zwrócił uwagę na to, że inne firmy koncentrowały się na wytwarzaniu wegańskich substytutów kiełbas i różnych rodzajów mięsa mielonego, więc upatruje dla Redefine Meat okazję do zdobycia znaczącej części rynku. Przekonuje również, że "steki" wydrukowane w technologii 3D pozwolą spowolnić zmiany klimatu.

Według wstępnych ocen w procesie produkcji zużywa się o 90 proc. mniej wody i emituje o 90 proc. mniej dwutlenku węgla do atmosfery niż przy pozyskiwaniu tradycyjnego mięsa.

Technologia Redefine Meat pozwala wyprodukować "mięso" bez udziału zwierząt. Ma ono mieć taki sam wygląd, konsystencję i smak, jak pochodzące od zwierząt. Firma nie zdradza szczegółowej receptury, podaje jedynie, że podstawowymi składnikami są soja, groch, tłuszcz kokosowy oraz olej słonecznikowy. Inne składniki mają być również wegańskie.

W restauracjach już w tym roku

Firma chce stworzyć przemysłowe drukarki 3D, które stałyby się częścią globalnego łańcucha dostaw, a nie niszą. Ben-Shitrit ma nadzieję, że do 2021 roku maszyny będą gotowe, a do końca tego roku zaczną zaopatrywać w "mięso" restauracje we Włoszech i Niemczech.

Każdy stek ma kosztować od 5 do 12 dolarów za funt (0,45 kg), mniej więcej tyle, ile kosztuje tradycyjny stek. Ben-Shitrit twierdzi jednak, że wkrótce "drukowany stek" może być o wiele tańszy niż ten z prawdziwej wołowiny.

Maszyny drukujące 3D z Redefine Meat produkują do 13 funtów mięsa na godzinę. Business Insider porównał ich możliwości do produkcji amerykańskich rzeźni, które przetwarzają ponad 100 tys. krów dziennie, a wszystkie dostarczają na runek znacznie więcej niż 13 funtów mięsa wołowego na godzinę.

Firmę Redefine Meat założono w 2018 roku, na nowatorskie przedsięwzięcie zebrała w ubiegłym roku 6 mln dolarów.

Alternatywą dla "mięsa" wegańskiego drukowanego w technologii 3D jest mięso z laboratorium. Ono również miałoby korzystny wpływ na zmiany klimatu. Przeciwko jedzeniu takiego mięsa nie miałby nic przeciwko co trzeci badany w 2018 r. przez firmę Surveygoo. Wśród Amerykanów chętnych na laboratoryjne kotlety było jeszcze więcej - 40 proc.

Najbardziej zdumiewający był jednak wynik, jaki badacze uzyskali wśród wegan; aż 60 proc. z nich zadeklarowało, że chętnie sięgnęłoby po mięso, gdyby nie pochodziło ono od prawdziwych zwierząt.

