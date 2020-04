Neumann o "symbolicznej arogancji władzy" 10 kwietnia. Zacytował dawny tweet Dudy

Opozycja krytykuje polityków partii rządzącej za formułę przeprowadzenia uroczystości upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej. Przedstawiciele władz zebrali się, by złożyć wieńce przed pomnikami i tablicami, mimo wprowadzonych obostrzeń dla Polaków. Głośno było również o wizycie prezesa PiS na cmentarzu, zamkniętym dla społeczeństwa.

- Wszyscy wiedzieli, co się działo. W tej sprawie niektórzy powinni podjąć działania z urzędu - stwierdził Sławomir Neumann na antenie w Polsat News. Zacytował też krążący po Twitterze wpis Andrzeja Dudy z 2 maja 2012 r.

@katarynaaa jeśli ktoś jest u władzy i zakłada, że razem z kolegami jest ponad prawem, to rzeczywiście jest problem. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) May 2, 2012

"Jeśli ktoś jest u władzy i zakłada, że razem z kolegami jest ponad prawem, to rzeczywiście jest problem" - odczytał Neumann i skomentował: - Myślę, że jest problem, bo przecież mówimy Polakom: zostańcie w domach, nie gromadźcie się, nie wchodźcie do lasu, zachowajcie 2 metry odstępu, a z drugiej strony są takie obrazki.

"Władza nie zarazi się koronawirusem?"

Podkreślił, że wszyscy przeżywają to, co zdarzyło się 10 kwietnia 2010 r. - Nasi przyjaciele też zginęli w katastrofie. Składaliśmy kwiaty pod tablicami ich upamiętniającymi, ale nikomu nie przyszło do głowy, by robić tego typu pokazy. W tym roku wszystko jest inne, te święta również - tłumaczył.

Jak ocenił, "rządzący z jednej strony apelują do ludzi, by uważali, nie wychodzili z domu, a z drugiej robią taki przekaz. - To rujnuje cały przekaz, bo co władza nie zarazi się koronawirusem? Miał on na 2 dni wolne? - ironizował.

Krzysztof Gawkowski z Lewicy mówił o wizycie Jarosława Kaczyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim. - To łamie schemat, że wszyscy jesteśmy równo traktowani. Zapewne więcej osób chciałoby odwiedzić groby bliskich, w większych miejscowościach te cmentarze są zamknięte. Nie rozumiem, dlaczego prezes tak majestatycznie wjeżdżał limuzyną na ten cmentarz - przekazał.

Europosłanka PiS Joanna Kopcińska argumentowała, że w 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej "nie można było w należyty sposób oddać hołdu tym, którzy zginęli ze względu na warunki, epidemię". - Dlatego symboliczne obchody przedstawicieli rządu, dlatego wizyta na symbolicznym, przypomnę, grobie prezydenta Lacha Kaczyńskiego - tłumaczyła.

