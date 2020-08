Koalicja Obywatelska: wesprzemy aktywną politykę wschodnią, jeśli rząd ją podejmie

Jeśli rządu chce wrócić do aktywnej polityki wschodniej, to z całą pewnością Kolacja Obywatelska poprze ten kierunek; konieczny jest jednak dialog - mówili politycy KO. Według nich potrzebne jest m.in. zwołanie przez prezydenta RBN oraz informacja szefa MSZ w Sejmie ws. Białorusi.

Robert Tyszkiewicz (KO) mówił w poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie, że informacje napływające z Białorusi wskazują, iż prezydent Ałaksandr Łukaszenka "przymierza się do twardego kursu wobec własnego społeczeństwa", a użycie siły, do którego doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek, może się powtórzyć.

- Dzisiaj w godzinie próby, w tym trudnym czasie jesteśmy winni Białorusinom solidarność. Tak, jak kiedyś korzystaliśmy z solidarności świata zachodu, kiedy walczyliśmy o naszą wolność, dziś Białorusini muszą polegać na nas, na naszym wsparciu, kiedy walczą o wolność swoją - podkreślił poseł KO.

Wsparcie Koalicji

Jak mówi, w tej sprawie potrzeba konkretnych działań. Według niego "być może, gdyby rząd PiS nie zmarnował ostatnich pięciu lat najpierw na układanie się z »ciepłym człowiekiem w Mińsku«, a potem na trzyletnie milczenie i kompletne odpuszczenie polskiej polityki wschodniej, może bylibyśmy dzisiaj w innej sytuacji".

Zaznaczył, że premier Mateusz Morawiecki może liczyć na pełne wsparcie posłów Koalicji Obywatelskiej, jeśli chodzi o apel szefa polskiego rządu o zwołanie nadzwyczajnego szczytu Unii Europejskiej w sprawie Białorusi. Według niego jest to bardzo potrzebna inicjatywa. "Oby to oznaczało powrót Polski do roli ambasadora wolnej Białorusi w Europie" - dodał.

Zaznaczył, że "Polska zawsze była ambasadorem wolnej, niepodległej, obywatelskiej Białorusi w UE". "Niestety w ciągu ostatnich pięciu lat kompletnie abdykowaliśmy z tej funkcji (...) Trochę na własne życzenie obserwujemy, że najaktywniejszym graczem na Wschodzie jest Federacja Rosyjska, a nie Unia Europejska czy Polska" - powiedział.

Polityka wschodnia

- Jeśli taka jest intencja rządu, że wracamy do aktywnej polityki wschodniej, to z całą pewnością ze strony Kolacji Obywatelskiej ten kierunek będzie wspierany" - zadeklarował. Dodał, że wsparcie to jest jednak możliwe pod pewnymi warunkami.

jak stwierdził Tyszkiewicz "po pierwsze powinniśmy ze sobą rozmawiać, konsultować te polityki". Według posła KO jest potrzebna Rada Bezpieczeństwa Narodowego, bo dzięki temu wszystkie ugrupowania polityczne mogłyby zapoznać się, z jakim stanowiskiem rząd pojedzie na ewentualny nadzwyczajny szczyt UE ws. Białorusi.

- Po drugie wystąpienie premiera, ministra spraw zagranicznych w Sejmie. W tym tygodniu w piątek mamy posiedzenie, jest więc okazja, by informację na ten temat MSZ przekazało" - powiedział.

Poinformował, że KO przedstawi na najbliższym posiedzeniu Sejmu projekt uchwały Sejmu w sprawie Białorusi. Zaznaczył, że jest niezwykle ważne, by do obywateli Białorusi dotarł głos polskiego parlamentu ponad podziałami, ponadpartyjnie wyrażający solidarność z wszystkimi, którzy dziś walczą o wolność w tym kraju.

"Potrzeba tylko politycznej woli"

Tyszkiewicz podkreślił, że Białoruś potrzebuje dziś konkretnej pomocy, a pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to pomóc aresztowanych i represjonowanym. "To jest zawsze pierwszy obowiązek. Dziś to już powinno się dziać. Polska ma doświadczenia, jak to robić i potrafimy działać, by skutecznie pomagać zatrzymanym, potrzebna jest tylko polityczna wola" - podkreślił.

Kolejne konkretne działanie, które trzeba podjąć - przekonywał poseł KO - to wsparcie niezależnych mediów. "Takich projektów, jak Telewizja Biełsat, Radio Racja, dzięki którym dziś na Białorusi ktoś w ogóle może usłyszeć prawdę o tym, co się w tym kraju dzieje. Trzeba też wzmacniać projekty internetowe" - mówił. Podkreślił, że konieczne jest też wsparcie szerokorozumianego społeczeństwa obywatelskiego.

Zaznaczył, że Polska powinna być też przygotowana, by przyjąć ludzi, którzy będą uciekać przed reżimem w obawie o swoje życie i niebezpieczeństwo.

Eurodeputowany PO Andrzej Halicki zaznaczył, że obywatele Białorusi wykazują się niezwykłą determinacją w chęci doprowadzenia do realnej zmiany. "I to obywatele o bardzo różnych poglądach. Widać wyraźnie, że nie tylko te tradycyjne białoruskie biało-czerwono-białe flagi, ale też oficjalne flagi Białorusi powiewają na demonstracjach, które brutalnie są tłumione przez reżim Łukaszenki" - mówił.

Podkreślił, że "w tej determinacji obywateli Białorusi do zmiany Parlament Europejski tak jak polski Sejm jest domem dla wszystkich, którzy pragną wolności i demokracji". "Będziemy tym bardziej wspierać działania społeczeństwa obywatelskiego, im bardziej Łukaszenka będzie zaprzeczał rzeczywistości, fałszował wyniki wyborów, stosował represje wobec własnych obywateli" - mówił Halicki.

- Apelujemy dzisiaj jako Europejska Partia Ludowa o szybkie działania i stanowisko Komisji Europejskiej, a także wnosimy do przewodniczącego PE o bardzo jasne stanowisko na najbliższej sesji, by oprócz działań wspierających społeczeństwo białoruskie, było oczywistym i jasnym, że wszystkich, którzy uczestniczą w prześladowaniach i mechanizmie represji wobec obywateli Białorusi nie będą bezkarni, spotkają ich personalne sankcję ze stron wszystkich państw cywilizowanego świata i UE w szczególności - mówił Halicki.

