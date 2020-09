Jad pszczeli lekarstwem na raka piersi? Naukowcy nie mają wątpliwości

W warunkach laboratoryjnych zawarta w jadzie pszczelim melityna zabija komórki nowotworu złośliwego piersi - twierdzą naukowcy z Instytutu Badań Medycznych Harry'ego Perkinsa w Australii Zachodniej. Lekarze przyznają, że choć wyniki napawają optymizmem, to do stosowania specyfiku w normalnej terapii droga jest daleka.

Rak piersi to najczęściej występujący u kobiet nowotwór (99 proc. wszystkich przypadków). Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że w 2018 r. wykryto go u ponad 2 mln pacjentów, z czego zmarło 627 tys. chorych.

Przetestowali jad pszczół i trzmieli

Eksperci z australijskiego instytutu przetestowali działanie ponad 300 próbek jadu uzyskanych od różnych gatunków pszczół i trzmieli. Jad pochodzący z żądeł pszczół dał zadowalające wyniki w walce z komórkami złośliwych typów nowotworu piersi - potrójnie ujemnym i HER2-dotanim. Okazało się, że melityna jest w stanie zabić wyniszczające organizm komórki w ciągu zaledwie godziny, nie uszkadzając przy tym układu odpornościowego. Naukowcy dowiedli też, że w przypadku innych postaci nowotworu, melityna jest w stanie zahamować wzrost komórek nowotworowych.

Lekarze przypominają, że choć substancja występuje naturalnie u pszczół miodnych, to istnieje możliwość wytworzenia jej syntetycznie. W przeszłości melityny używano już do walki z innymi typami nowotworów m.in. rakiem skóry.

Wnioski z badania opublikowano w piśmie naukowym Nature Precision Oncology. Szefem zespołu, który opublikował swoje wnioski w czasopiśmie była 25-letnia doktor Ciara Duffy.

"Daleka droga" do zwalczenia raka

- Badanie to pokazuje jak melityna zakłóca replikację komórek raka piersi. To wspaniały przykład, że związki naturalnie występujące w przyrodzie mogą być stosowane w leczeniu chorób ludzi - powiedział główny naukowiec stanu Australia Zachodnia prof. Peter Klinken.

Entuzjazmu nie podziela jednak prof. Alex Swarbrick z Instytutu Badań Medycznych Garvan w Sydney, który wskazuje, że jest za wcześnie, aby mówić o sukcesie w walce z rakiem.

- Wiele substancji uznano za skuteczne w walce z komórkami nowotworowymi. Ale miało to miejsce w warunkach laboratoryjnych. Jeszcze daleka droga, by przekonać się, czy to rozwiązanie może zmienić praktykę kliniczną - powiedział naukowiec w rozmowie z BBC News.

