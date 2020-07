Wykryją nowotwór cztery lata przed objawami? Eksperymentalne badanie

Testy krwi zdiagnozują nowotwór nawet cztery lata przed pojawieniem się objawów? Być może będzie to możliwe dzięki badaniom, które przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Pokazały one, że w krwi lata przed diagnozą pojawiają się pierwsze symptomy nowotworu.

Od lat naukowcy starają się opracować test przesiewowy, który wykryje nowotwór złośliwy na tyle wcześnie, zanim komórki rozprzestrzenią się, a terapia będzie skuteczniejsza.

Testy krwi

Nowa metoda opisana w "Nature Communications" przybliża naukowców do tego celu. Za pomocą badania krwi międzynarodowy zespół był w stanie zdiagnozować nowotwór na długo przed pojawieniem się objawów u prawie wszystkich badanych osób, u których rozwinęła się choroba. - Pokazaliśmy, że nawet do czterech lat przed pojawieniem się tych osób w szpitalu, we krwi są już symptomy świadczące o tym, że mają nowotwór - mówi Kun Zhang, bioinżynier z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, współautor badań.

To nowatorskie podejście. Wcześniejsze starania naukowców obejmowały badania zwykle testy krwi, które pobierano od osób, u których zdiagnozowano już chorobę.

Z 90 proc. dokładnością

Badania rozpoczęto w 2007 roku w Chinach. Od ponad 123 tys. osób pobrano próbki krwi, które trafiły do magazynów. W ciągu następnych 10 lat ok. 1000 badanych zachorowało na raka. Zhang i jego zespół skupili się na opracowaniu testu na pięć najczęstszych typów raka: nowotwory żołądka, przełyku, jelita grubego, płuc i wątroby.

Opracowany przez nich test, zwany PanSeer, wykrywa wzorce metylacji, w których grupa chemiczna jest dodawana do DNA w celu zmiany aktywności genetycznej. Wcześniejsze badania wykazały, że nieprawidłowa metylacja może sygnalizować różne typy raka, w tym raka trzustki i okrężnicy.

Test PanSeer działa poprzez izolację DNA z próbki krwi i pomiar metylacji DNA w 500 miejscach, które wcześniej zidentyfikowano jako takie, które mają największe szanse na zasygnalizowanie obecności nowotworu.

Naukowcy przetestowali próbki 191 osób zdrowych i 191 osób, u których ostatecznie rozwinął się rak. Badanie pokazało, że byli w stanie z 90 proc. dokładnością wykryć nowotwór nawet do czterech lat wcześniej, niż pojawiły się jego objawy.

Badanie może otworzyć nowe możliwości do opracowania testu przesiewowego na obecność nowotworu w osoczu krwi. Trzeba jednak przeprowadzić kolejne testy, zanim rozważy się wykorzystanie wyników badania do użytku klinicznego.

