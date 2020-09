Budynek Parlamentu Europejskiego w Brukseli został we wtorek oświetlony na złoto w geście solidarności z dziećmi chorującymi na raka, ich rodzinami oraz młodymi ludźmi, którzy wygrali swoją walkę z rakiem. Akcja będzie trwać do końca pierwszego tygodnia września. To inicjatywa Ewa Kopacz, wiceprzewodniczącej europalramentu.