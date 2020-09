Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Trzy razy więcej ofiar niż wczoraj

Mamy 550 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało we wtorek rano Ministerstwo Zdrowia. Nie żyje 19 kolejnych osób (w poniedziałek było 6 ofiar). Liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 67 922. Do tej pory z powodu Covid-19 zmarły 2058 osób