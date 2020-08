Jechali zarobić na ślub. Młodzi narzeczeni wśród ofiar wypadku busa

Karolina i Patryk to młodzi narzeczeni, którzy zginęli w wypadku busa pod Gliwicami. Krewni i sąsiedzi nadal są wstrząśnięci śmiercią pary. Karolina kończyła studia, wyjechała z Patrykiem do Holandii do pracy sezonowej. Zbierali pieniądze na ślub. Materiał "Interwencji".