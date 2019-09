Kolejne dzieło Banksy'ego skradzione. Złodzieje mogli użyć piły

Graffiti Banksy'ego, tajemniczego twórcy street artu, przy paryskim muzeum sztuki nowoczesnej Centre Pompidou zostało skradzione - poinformowało we wtorek to centrum kulturalne. Dzieło przedstawiało szczura, który miał zasłonięty pyszczek, a w łapach trzymał ołówek. To kolejny przypadek, kiedy celem złodziei stają się prace Banksy'ego.