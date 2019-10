Obraz Banksy'ego sprzedany za rekordową cenę. Przedstawia szympansy w Izbie Gmin

Mający niemal 4,5 metra szerokości obraz "Devolved Parliament" (parlament zdecentralizowany) został namalowany w 2009 roku i jest największym znanym dziełem Banksy'ego powstałym na płótnie. Zachowujący anonimowość artysta z Bristolu zdobył sławę przede wszystkim malowanymi potajemnie graffiti, które często są komentarzem do wydarzeń politycznych czy zjawisk społecznych.



Jak poinformował dom aukcyjny Sotheby's, "Devolved Parliament" został sprzedany w czwartek po 13-minutowej licytacji za 9 mln 879,5 tys. funtów. "Niezależnie od waszego stosunku do brexitu, nie ma wątpliwości, że ta praca jest bardziej trafna niż kiedykolwiek wcześniej" - napisano w oświadczeniu Sotheby's.

Sam Banksy na swoim koncie na Instagramie skomentował zaś, że "szkoda, że nie byłem wciąż jego właścicielem".



Banksy namalował małpi parlament na potrzeby wystawy w muzeum w Bristolu, która przyciągnęła w 2009 roku ponad 300 tys. widzów i była w tamtym roku jedną z najchętniej odwiedzanych wystaw na świecie. W marcu bieżącego roku dotychczasowy anonimowy właściciel obrazu wypożyczył go muzeum w Bristolu, aby upamiętnić tamtą wystawę, a także wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, które pierwotnie planowane było na 29 marca.



Najdroższym dotychczas obrazem Banksy'ego sprzedanym na aukcji był "Keep It Spotless", który w 2008 roku uzyskał w Nowym Jorku cenę 1,8 miliona dolarów.



Na brytyjską Izbę Gmin spadła w ostatnich miesiącach fala potężnej krytyki w związku z niemożnością uzgodnienia stanowiska w kwestii wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, a także z powodu bardzo ostrych w formie dyskusji na ten temat.

WIDEO - Jean-Michel Jarre w Polsce. Zobacz wywiad z legendą muzyki elektronicznej Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ml PAP, polsatnews.pl