Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo wyraził w czwartek zadowolenie, że wskaźnik pozytywnych wyników testów na obecność koronawirusa od 20 dni jest mniejszy niż 1 proc. Niepokoi go jednak wzrost zakażeń w zachodniej części stanu. Jak poinformował Cuomo, z 83 437 testów na Covid-19 przeprowadzonych w całym stanie w środę 791, czyli 0,95 procent, przyniosło wynik pozytywny. Łączna liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa od początku pandemii sięgała 432 131. "Każdego dnia uważnie monitorujemy stanowe dane dotyczące Covid-19, a nieprzerwana 20-dniowa passa ze wskaźnikiem infekcji poniżej 1 procent to dobra wiadomość. Wzywam jednak nowojorczyków, aby nie popadali w samozadowolenie szczególnie, że zbliża się jesień" - ostrzegał Cuomo, nawiązując do rozpoczynającego się o tej porze roku sezonu grypowego.