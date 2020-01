Stopą maluje wyjątkowe obrazy. "Nigdy nie przestanę marzyć"

Kilka lat temu rodzina Renumy zauważyła jej wyjątkowe zdolności plastyczne. Dziewczyna miała wówczas 5 lat.

- Wszystko mnie interesowało, więc moi rodzice posłali mnie do szkoły - powiedziała dziewczynka. - Kiedy zaczęłam się uczyć i namalowałam obraz na konkurs, poczułam, że to jest dokładnie to, co chcę robić - dodała.

Reuters Indie. Dziewczynka maluje stopą

Pomimo wielu problemów, Renuma rozwija swój talent i ma ambitne plany. Chce studiować malarstwo. Wsparcie ma od rodziny i szkoły, która sponsoruje jej udział w konkursach plastycznych.

- Mimo problemów, Rehnuma ma talent większy niż inni ludzie. Wszyscy ją kochają. Nie czuje się wykluczona. Jest częścią nas - opowiada jej nauczycielka, Sita Kushwah.

Dodaje, że ważne jest, aby młoda malarka rozwijała swoją pewność siebie i nie czuła, że ma jakieś ograniczenia.

las/prz/ Reuters