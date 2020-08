USA: dwa ciała w walizkach na plaży. Policja wskazała podejrzanego

Dwa miesiące zajęło amerykańskiej policji zatrzymanie domniemanego zabójcy dwojga młodych ludzi. Ciała mieszkańców hrabstwa Kent w Waszyngtonie znaleziono 18 czerwca na plaży w Seattle.

Zwłoki 35-letniej Jessici Lewis oraz 27-letniego Austina Wennera ukryte były w walizkach na plaży.

ZOBACZ: Zabójstwo Kornelii w Konstancinie. Areszt dla 17-latki

Według policji, zalegali z opłatami za czynsz w wysokości 1,5 tys. dolarów 60-letniemu mężczyźnie. Michael Dudley został przesłuchany i usłyszał zarzut podwójnego zabójstwa.

Para miała być uzależniona od narkotyków. Stąd pojawiły się najpierw teorie, że zginęli wskutek porachunków gangów.

9 czerwca miało dojść do awantury, w czasie której Dudley miał zażądać, aby para opuściła wynajmowane od niego mieszkanie. Kilka dni później grupa nastolatków znalazła ich ciała na plaży. Nagranie ze znalezienia ciał opublikowano na Tik Toku. Zobaczyło je prawie 30 milionów osób. Nagranie już usunięto.

https://t.co/oBpABRZYK4

Michael Lee Dudley charged with two counts of murder in the second degree

Held on $5 million bail he will be arraigned Sept. 8 pic.twitter.com/IwPxlu6vJL