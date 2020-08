Dramat rozegrał się 11 lutego w Konstancinie pod Warszawą. Rodzie Kornelii następnego dnia poinformowali policję w Piasecznie, że ich córka nie wróciła na noc do domu. Jak twierdzą usłyszeli, że to pewnie młodzieńczy bunt i nastolatka wkrótce wróci do domu. Stało się niestety inaczej.

Dwa miesiące szukano Kornelii

Jej ciało znaleziono 26 kwietnia 2020 r.

- Z ustaleń śledczych wynika, że Kornelia wyszła z domu z koleżanką Martyną Sz. i to właśnie Sz. zaprowadziła ją na jeden z parkingów w Konstancinie - informował na początku maja dziennikarz Polsat News Rafał Miżejewski.

ZOBACZ: "To była egzekucja, strzały w głowę". Nowe informacje ws. zabójstwa w Konstancinie

To właśnie na parkingu do zbrodni.

Na nastolatki czekał 25-letni Patryk B. - Śledczy mówią, że to była egzekucja. Mężczyzna wycelował z broni pneumatycznej, z wiatrówki w głowę Kornelii i oddał kilka strzałów. Następnie wraz z Martyną Sz. przydusili ofiarę, by mieć pewność, że nie żyje. Jej ciało zakopali w rowie w lesie.

Rodzice zamordowanej Kornelii mają żal do policji o bezczynność i ignorowanie próśb o poważne potraktowanie zaginięcia córki.

Nie przyznaje sie do winy

O przesłuchaniu Martyny Sz. poinformowała w czwartek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Aleksandra Skrzyniarz.

- Martyna Sz. podejrzana jest o dokonanie wspólnie i w porozumieniu z Patrykiem B. w lutym 2020 r. na terenie gminy Konstancin Jeziorna zabójstwa Kornelii K. Pokrzywdzona, co ustalono w toku postępowania, zmarła na skutek gwałtownego uduszenia, za co odpowiedzialność ponoszą Martyna Sz. oraz Patryk B. - podała prok. Skrzyniarz. Oddano strzały Z informacji przekazywanych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie na początku śledztwa wynikało, że do Kornelii K. oddano strzały z broni pneumatycznej, ale - jak ustalono - obrażenia nie były bezpośrednią przyczyną śmierci pokrzywdzonej. ZOBACZ: Zabójstwo 16-letniej Kornelii. Dwie osoby zatrzymane Przesłuchana w charakterze podejrzanej Martyna Sz. nie przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła krótkie wyjaśnienia. Prokuratura w czwartek skieruje do sądu wniosek o zastosowanie wobec 17-latki tymczasowego aresztu. Wkrótce po odnalezieniu ciała Kornelii Martyna Sz. i jej chłopak Patryk B. zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji. Decydował sąd rodzinny 29 kwietnia prokurator przedstawił Patrykowi B. zarzut zabójstwa, do którego mężczyzna przyznał się i złożył obszerne wyjaśnienia. 25-latek został tymczasowo aresztowany i do dziś przebywa w izolacji. Z ustaleń śledztwa wynika, że Martyna Sz. zarzucanego jej czynu dokonała na trzy godziny przed ukończeniem 17 lat, przez co - jak podaje wyjaśnia - o możliwości pociągnięcia jej do odpowiedzialności karnej musiał zadecydować sąd rodzinny. Martyna S. została w kwietniu umieszczona w schronisku dla nieletnich. Czynności z podejrzaną zostały przeprowadzone dopiero 27 sierpnia, ponieważ decyzja sądu o możliwości sądzenia 17-latki jak osoby dorosłej, musiała się uprawomocnić. Patrykowi B. grozi dożywotnie pozbawienie wolności. Wobec Martyny Sz., z uwagi na fakt, że w czasie popełnienia zbrodni nie ukończyła 18 lat, sąd może orzec karę do 25 lat pozbawienia wolności.

ac/ml/ PAP, polsatnews.pl