Do dramatycznych wydarzeń doszło w piątek. Nastolatka zrobiła sobie przerwę od pracy w polu, mówiąc rodzicom, że idzie skorzystać z toalety. Gdy długo nie wracała, bliscy rozpoczęli poszukiwania. Jakiś czas później odnaleziono okaleczone ciało 13-latki.

"Hańba dla całej ludzkości"

Wezwana na miejsce policja przekazała, że dziecko zostało zgwałcone, a następnie uduszone przez napastnika. Jednocześnie funkcjonariusze zapewnili, że wbrew relacji ojca dziecka, dziewczynka "nie miała wyłupionych oczu", ani "obciętego języka".

"Ten nieludzki akt to hańba dla całej ludzkości" - zapewnił w rozmowie z dziennikiem "Times of India" polityk z opozycyjnego Indyjskiego Kongresu Narodowego Jitin Prasada.

Policja zatrzymała sąsiadów dziewczynki. Do tej pory mężczyźni nie usłyszeli zarzutów.

Zmiana przepisów po szokującej zbrodni

Opinia publiczna w Indiach jest wstrząśnięta serią napaści seksualnych od 2012 roku, kiedy to studentka została zgwałcona, a następnie zamordowana w autobusie w Delhi. Egzekucja czterech oprawców została ostatecznie wykonana w marcu 2020 r. Atak ten zszokował kraj, w którym powszechna przemoc wobec kobiet była od dawna po cichu akceptowana.

Chociaż rząd wydał szereg rozporządzeń zwiększających karę za gwałt na dorosłej osobie do 20 lat więzienia, w Indiach co kilka tygodni dochodzi do kolejnej brutalnej napaści na tle seksualnym. Co czwarty gwałt dokonywany jest na dziecku.

W połowie kwietnia rząd zdecydował o wprowadzeniu kary śmierci dla gwałcicieli dzieci poniżej 12. roku życia. Nastąpiło to po protestach i wzburzeniu, jakie zapanowało w Indiach po gwałcie na 8-letniej dziewczynce i jej zamordowaniu. Zaostrzono też minimalne kary za gwałt.

bas/zdr/ BBC News, polsatnews.pl