Laura coraz groźniejsza. Uderzy jako huragan czwartej kategorii

W ostatnich godzinach Laura przybrała nad Zatoką Meksykańską na sile. - Nie zdziwiłabym się, gdyby huragan uderzył w ląd jako kategoria 5 - ostrzegła meteorolog CNN Jennifer Gray.

"Katastrofalny huragan"

Według prognoz najbardziej ucierpi obszar w okolicy granicy między Teksasem a Luizjaną. Houston - największe miasto regionu - uniknie najgorszego scenariusza, centrum huraganu według najnowszych danych je ominie. W aglomeracji wystąpić jednak mogą przerwy w dostawach prądu.

- To katastrofalny, zagrażający życiu huragan - twierdzi dyrektor NHC Ken Graham. Lokalne władze nie ignorują apeli meteorologów i szykują się na najgorsze. Zalecenia lub obowiązek ewakuacji wydano dla blisko 1,5 mln osób. W stan gotowości postawiono Gwardię Narodową. By ułatwić ucieczkę przed żywiołem na autostradach w hrabstwie Harris w Teksasie zniesiono opłaty drogowe. Z powodu epidemii koronawirusa specjalne schrony wyposażone zostały w środki ochrony osobistej, w tym maseczki oraz płyny do dezynfekcji. By uniknąć nadmiernych tłumów część ewakuowanych skierowano do hoteli, a nie do schronów.

