Tysiące ludzi uciekają przed żywiołem. Marco i Laura atakują

Mieszkańcy Nowego Orleanu pamiętający tamten kataklizm, którego ślady są jeszcze widoczne do dziś, przygotowują się na odparcie ataku żywiołu.

Marco i Laura atakują

Gubernator Luizjany John Bel Edwards ostrzegł mieszkańców stanu, że jeśli nie opuszczą swoich domów do niedzieli to powinni przygotować się na atak zarówno na atak Marco jak i podążającej w ślad za nim Laury.

Tropikalny sztorm Laura przeszedł w niedzielę nad Dominikaną, Haiti i Kubą zabijając co najmniej 10 osób i wyrządzając znaczne zniszczenia. Żywioł zalał drogi, podtopił tysiące domów i pozbawił dopływu prądu ponad milion ludzi.

Hurricane Marco and Tropical Storm Laura tore through the Caribbean and Gulf of Mexico, forcing thousands of coastal residents in Louisiana and Cuba to flee, and flooding roads in Haiti’s capital, with damage across the region expected to worsen this week https://t.co/eH2KZXCkxy pic.twitter.com/qS9ke7NFbK