Branża weselna w starciu z koronawirusem. Straty szacowane na 2 mld zł

Branża ślubna działa sezonowo. Wesela odbywają się głównie od maja do końca października. Po "odmrożeniu" gospodarki imprezy ograniczone do 150 osób można organizować od 6 czerwca. Jednak po tym, jak odkryto kilka weselnych ognisk koronawirusa rząd zaostrzył reguły - w "czerwonych" powiatach liczbę uczestników zmniejszono do 50, a w "żółtych" do 100.

Lęk przed wirusem

Polskie Stowarzyszenie Wedding Plannerów ocenia, że ze świadczenia usług weselnych utrzymuje się w Polsce co najmniej 20 tysięcy osób. Niemal wszystkie firmy tej branży informują o dużym spadku dochodów w tym roku.

- Największymi stratami dotknięci są właściciele obiektów weselnych oraz restauratorzy, gdyż ich przychód jest wprost proporcjonalny do liczby osób uczestniczących w przyjęciach. Choć rząd zezwolił na organizacje wesel do 150 osób, to i tak zauważamy spory spadek liczby gości uczestniczących w imprezach, nawet tych mniejszych. Szacujemy, że pod względem liczby weselników mamy ubytek o 35-40 proc. - mówi Robert Pieczyński, członek zarządu stowarzyszenia.

Dlatego środowisko organizatorów wesel jest przekonane, że straty poniesione w okresie lockdownu, a szacowane na 2 mld zł, zwiększą się w następnych miesiącach. W miarę najlepiej radzą sobie fryzjerzy i makijażystki oraz fotografowie i operatorzy kamer. W czasie najsurowszej kwarantanny informowali o spadku liczby zleceń nie większym niż 30 proc. Sprzyja im fakt, że z usług fryzjera czy fotografa korzystają wszystkie pary młode, także te rezygnujące w czasie pandemii z imprez weselnych, ale nie odwołujące ślubów.

Bitwa na statystyki

Szerokim echem w całej Polsce odbiły się kilka tygodni temu trzy wesela w Małopolsce, po których 283 osoby zachorowały na Covid-19. W rezultacie 15 lipca Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał rekomendację w sprawie przyjęć ślubnych na terenie powiatów: nowosądeckiego, suskiego i wadowickiego. Zalecił rezygnację z organizacji wesel.

Przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Wedding Plannerów przypominają, że w Polsce odbywa się rocznie około 190 tysięcy wesel. Od 6 czerwca zorganizowano ich 40-45 tysięcy. Ognisk koronawirusa powstało natomiast tylko kilka czy kilkanaście, a to oznacza, że problemem stał się ułamek wesel mierzony w setnych częściach procenta.

Kłopotliwe przesuwanie terminów

Z danych GUS wynika, że wiosną koronawirus zdecydowanie ograniczył liczbę zawieranych w Polsce małżeństw. W marcu było ich o 30 proc. mniej niż rok wcześniej, a w kwietniu, gdy obowiązywały restrykcyjne ograniczenia w kościołach, spadek przekroczył 60 proc.

Wiele par przesunęło śluby i wesela na drugą połowę roku, niektóre nawet na przyszły rok. Jednak nagromadzenie przyjęć w okresie jesienno-zimowym stało się poważnym kłopotem - także dla branży weselnej. Powstają problemy logistyczne, niełatwe jest też zapewnienie noclegów uczestnikom „skumulowanych” wesel.

Wielu potencjalnych weselników dostaje teraz zaproszenia na dwa przyjęcia organizowane w podobnym terminie. Ludzie postawieni przed wyborem decydują się na udział w jednym weselu, albo w …żadnym. Obawa przed koronawirusem bywa w takich sytuacjach wygodną wymówką. Bardzo spadła też liczba gości weselnych przyjeżdżających z zagranicy - pandemiczne obostrzenia praktycznie uniemożliwiają podróże.

Większość przedstawicieli branży weselnej jest zdania, że jesienne ożywienie nie pozwoli odrobić strat z pierwszej połowy roku. Niektórzy przedsiębiorcy zastanawiają się, czy dotrwają do przyszłego lata. A ze ślubów i przyjęć żyją nie tylko domy weselne i wedding planerzy. Problemy odczuwają także kwiaciarnie, firmy cateringowe, restauracje i zespoły muzyczne.

