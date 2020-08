- Na razie nie planujemy żadnych dodatkowych obostrzeń dotyczących imprez okolicznościowych. Apelujemy jednak o przestrzeganie na nich zasad sanitarnych – poinformował na konferencji prasowej we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Odniósł się planowych zmian listy państw objętych zakazem lotów.

Wiceminister pytany o możliwość wprowadzenia dodatkowych obostrzeń dotyczących przeprowadzania imprez okolicznościowych z powodu tego, że w wielu przypadkach stają się ogniskiem nowych zakażeń, odpowiedział, że resort na razie nad nimi nie pracuje. - Na ten moment nie ma żadnej decyzji w tym zakresie - zapewniał.

Dodał, że ogniska zakażeń nie pochodzą tylko z wesel. - Mamy informację o pogrzebach, czy tzw. osiemnastkach, to też są duże spotkania rodzinne - mówił.

- W tej chwili bardzo szczegółowo analizujemy. Nie ma żadnych decyzji, czy będą jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o liczbę osób na weselach czy dużych imprezach rodzinnych – powiedział. Jednocześnie zauważył, że jest to trudna decyzja i będzie ona przemyślana, bo wiele osób planuje takie wydarzenia z wyprzedzeniem, ale – jak powtórzył – na razie takiej decyzji nie ma.

Kraska skomentował też aktualną sytuację dotyczącą nowych zakażeń. - To pojedyncze ogniska. Nie mamy żadnych dużych ognisk. W dalszym ciągu dominują powroty z wakacji, duże imprezy rodzinne. To są te rozproszone ogniska, gdzie mamy osoby zakażone koronawirusem – wyjaśnił. Przypomniał też o obowiązku zakrywania ust i nosa, przestrzeganiu higieny rąk i o zachowywaniu dystansu.

Kwarantanna po wakacjach?

Wiceszef MZ mówił też o przedłużenie zakazu połączeń lotniczych w ruchu międzynarodowym w związku z epidemią. Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, na nowej liście mają znaleźć się 63 kraje, w tym Hiszpania, Belgia, Malta i Albania.

- Dajemy z dość dużym wyprzedzeniem tę listę. Turyści powinni się z tym liczyć, że możliwość powrotu może być ograniczona. Jeżeli będą przypadki, że ktoś nie zdąży wrócić do kraju, to na pewno MSZ będzie pomagał takim osobom. Jednak zawsze powtarzam: musimy się liczyć z tą niepewnością, że wyjazd zagraniczny może się skończyć powrotem do dwutygodniowej kwarantanny – powiedział Kraska.

Podkreślił, że Polska jest pięknym krajem i w dobie koronawirusa bezpieczniej jest wypoczywać na miejscu. Zgodnie z założeniami opublikowanego w piątek rządowego projektu rozszerza się z 44 do 63 listę państw, do których ma obowiązywać zakaz lotów pasażerskich.

Nowe zakażenia

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u 763 osób – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że zmarło kolejnych 17 chorych, najmłodszy miał 45 lat. Łącznie od początku epidemii potwierdzono obecność koronawirusa u 63 tys. 73 osób, a zmarło 1977 chorych.

Nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem pochodzą z województw: małopolskiego (141), mazowieckiego (99), pomorskiego (93), śląskiego (89), podkarpackiego (59), łódzkiego (50), dolnośląskiego (44), wielkopolskiego (32), kujawsko-pomorskiego (30), lubelskiego (29), podlaskiego (28), warmińsko-mazurskiego (21), świętokrzyskiego (20), zachodniopomorskiego (12), opolskiego (10) i z lubuskiego (6).

Mamy 763 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: małopolskiego (141), mazowieckiego (99), pomorskiego (93), śląskiego (89), podkarpackiego (59), łódzkiego (50), dolnośląskiego (44), wielkopolskiego (32), kujawsko-pomorskiego (30), lubelskiego (29), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) August 25, 2020

Resort poinformował także o śmierci 17 osób zakażonych koronawirusem w wieku od 45 do 96 lat. Do zgonów doszło w Wągrowcu, Poznaniu, Gliwicach, Zawierciu, Tychach, Raciborzu, Ostródzie, Łodzi, Wieluniu, Makowie Mazowieckim, Grudziądzu, Krakowie, Nowym Targu i w Bolesławcu.

Większość zmarłych – jak przekazało Ministerstwo Zdrowia – miało choroby współistniejące.

Mniej zakażeń w kopalniach

Z danych spółek węglowych wynika, że poniedziałek jest dwunastym z kolei dniem, kiedy zmalała liczba zakażonych koronawirusem pracowników śląskich kopalń. Obecnie z infekcją SARS-CoV-2 zmaga się 865 osób, o 35 mniej niż w niedzielę.

W PGG minionej doby wyzdrowiały 32 kolejne osoby. W sumie koronawirusa w tej spółce pokonało 2471 pracowników (blisko 78 proc.) z 3180 zakażonych od początku pandemii. W tej spółce choruje obecnie 709 osób, największą grupę zainfekowanych stanowią górnicy z kopalń Chwałowice i Bielszowice. 835 pracowników PGG jest na kwarantannie.

W JSW odnotowano minionej doby jedno nowe zakażenie i dwa przypadki pokonania infekcji. Liczba osób, u których od początku pandemii badania potwierdziły SARS-CoV-2, wynosi 4122, z czego 4040 osób (ok. 98 proc.) jest już wyleczonych.

W prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach do poniedziałku zanotowano łącznie 298 przypadków infekcji SARS-CoV-2 – od wtorku nie przybyło tam nowych zakażeń. Wyzdrowiały 224 osoby (ok. 75 proc.) – od niedzieli siedem kolejnych. Nadal chorują 74 osoby. 22 pracowników zakładu przebywa na kwarantannie.

laf/luq/ PAP, polsatnews.pl