O obowiązku noszenia maseczek i zasiłkach opiekuńczych. Wytyczne ws. powrotu uczniów do szkół

- Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 20 września. Będą mogli się o niego ubiegać rodzice dzieci do 8 lat, w przypadku gdy placówka edukacyjna zostanie zamknięta w związku z epidemią powiedziała - minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Trwa konferencja z udziałem Dariusza Piontkowskiego, ministra edukacji, ws. najnowszych informacji dotyczących organizacji roku szkolnego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie obowiązywał do 20 września. Będą mogli go otrzymać rodzice dzieci do lat 8 w przypadku, gdy placówka edukacyjna zostanie zamknięta w związku z epidemią koronawirusa - poinformowała w środę minister rodziny Marlena Maląg.

Zasiłek na dzieci dzieci do lat 8

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że może być różna sytuacja, jeżeli chodzi zagrożenie epidemiczne w danych regionach, dlatego też została podjęta decyzja (...) że będzie dalej obowiązywał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy rozporządzeniem będziemy proponować do 20 września, oczywiście cały czas będziemy sytuację monitorować, w kontakcie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i decyzje będą podejmowane - powiedziała szefowa MRPiPS podczas wspólnej konferencji z ministrem edukacji Dariuszem Piontkowskim Maląg zaznaczyła, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będą mogli otrzymać rodzice dzieci do lat 8 w przypadku, gdy placówka - szkoła, przedszkole, żłobek będą zamknięte z powodu epidemii korornawirusa. Minister rodziny dodała, że zasiłek będzie przysługiwał również w sytuacjach, kiedy obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne nie pozwolą, aby dzieci mogły w uczęszczać w normalnym trybie do placówki. W niektórych powiatach możliwe opóźnienia powrotu do szkół

- Jeżeli okaże się, że w danym powiecie jest bardzo trudna sytuacja epidemiczna, inspektor sanitarny może opóźnić tam rozpoczęcie roku szkolnego - mówił we wtorek minister edukacji Dariusz Piontkowski. Dodał, że decyzję o modelu funkcjonowania szkoły w "żółtych" i "czerwonych" powiatach będzie podejmował dyrektor placówki, po konsultacji m.in. z sanepidem.

Minister edukacji przypomniał, że nadal funkcjonuje międzyresortowy zespół, który zajmuje się opracowaniem wszystkich aspektów funkcjonowania szkół po 1 września. W skład tego zespołu wchodzą przedstawiciele resortów zdrowia, edukacji i cyfryzacji, a także Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

- Pokazujemy dokumenty, w jaki sposób dyrektor szkoły ma zorganizować naukę w nowym roku szkolnym. Są też wytyczne i opublikowane już rozporządzenia - wymienił Dariusz Piontkowski.

Szef resortu edukacji: jeżeli nauka poza szkołą, to nie na zbyt długi okres

Dodał, że zgodnie z nowymi zasadami, w "żółtych" powiatach (gdzie obowiązują dodatkowe obostrzenia związane ze zwiększoną liczbą zachorowań na koronawirusa), dyrektorzy szkół w uzgodnieniu z sanepidem będą mogli organizować zajęcia inaczej niż stacjonarnie.

Wyliczył, że w tych regionach możliwe są dwa warianty: "mieszany" i "zdalny". Ten pierwszy polega na podzieleniu uczniów (w całej szkole, w danym roczniku lub konkretnej klasie) na tych, którzy uczą się stacjonarnie i tych, którzy naukę pobierają w domu. Model "zdalny" oznacza, że wszyscy uczniowie uczą się poprzez internet.

Piontkowski wyjaśnił, że oba modele, jeżeli byłyby gdzieś wprowadzone, to nie na zbyt długi okres, ale np. czas trwania kwarantanny u uczniów czy nauczycieli. Jak dodał, dzieci "nie są łatwym ogniwem roznoszenia koronawirusa".

- Jeżeli okaże się, że w danym powiecie jest bardzo trudna sytuacja epidemiczna, inspektor sanitarny może opóźnić tam rozpoczęcie roku szkolnego - poinformował minister edukacji.

Zamiast "domowej szkoły" mogą być obowiązkowe maseczki

Szef resortu edukacji zastrzegł, że alternatywnymi rozwiązaniami od wprowadzeniu innych trybów nauki niż stacjonarny w poszczególnych szkołach mogą być np. obowiązkowe mierzenie temperatury przed wejściem do budynku albo nakaz noszenia maseczek lub przyłbic we wspólnych przestrzeniach.

- Nasze decyzje oparte są na zagranicznych doświadczeniach oraz raportach Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia, które wskazują, ze dzieci nie są łatwym ogniwem roznoszenia choroby - zapewnił minister.

Maseczki, termometry i płyny odkażające dla szkół

Dodał, że decyzja o wprowadzeniu danego trybu nauczania nie może być "tylko wrażeniem dyrektora". - On nie jest fachowcem od zagrożenia epidemiologicznego. Odpowiednią instytucją jest Państwowy Inspektorat Sanitarny - powiedział.

Piontkowski stwierdził, że taką decyzję ws. otwarcia szkół, jak Polska, podjęła "niemal cała Europa". Dodał, że do placówek zostaną dostarczone m.in. bezdotykowe termometry (20 tys. sztuk), maseczki oraz dyspensery do odkażania rąk.

Jego zdaniem, stacjonarna nauka w szkołach jest ważna zwłaszcza dla uczniów klas pierwszych, którzy będą mogli spotkać się z wychowawcami i zobaczyć, jak wygląda ich miejsce nauki.

Plan na inaugurację roku szkolnego

Minister był także pytany, jak powinna wyglądać inauguracja nowego roku szkolnego. - W wytycznych wyraźnie mówimy o tym, że należy ograniczyć przebywanie całej szkoły, wszystkich uczniów, pracowników w jednym miejscu, a więc i rozpoczęcie roku szkolnego także te reguły powinny obejmować – powiedział.

Wskazał, że w pierwszej kolejności należy zorganizować spotkanie z uczniami, którzy dopiero rozpoczynają zajęcia w danej placówce i jeszcze nie znają nauczycieli.

- Trzeba zorganizować tego typu spotkania, ale nie muszą one być przecież inauguracją, na którą jednocześnie przychodzą wszyscy uczniowie. Można przecież klasy podzielić na kilka grup tak, aby nie stykali się ze sobą, przychodzili w jakimś odstępie czasowym i dzięki temu zachowali większe bezpieczeństwo – uznał Piontkowski.

"Zaopatrzenie w płyny dezynfekujące jest na bardzo zadowalającym poziomie"

O zasadach funkcjonowania szkół w nowym roku szkolnym Dariusz Piontkowski mówił również w poniedziałek.



- Dyrektorzy wręcz cieszyli się, że ogólnopolskie wytyczne są na tyle elastyczne, że pozwalają im dopasować sposób funkcjonowania szkoły do warunków lokalnych, tych budynków, które mają. (…) W obu szkołach uzyskałem informację, że dyrektorzy porozumieli się z nauczycielami, rodzicami, organami prowadzącymi i na tej podstawie przygotowali wewnętrzne regulaminy pracy szkół - stwierdził.

- Wytyczne są na tyle szczegółowe, że stworzyły ramy i jednocześnie na tyle elastyczne, że umożliwiają dyrektorom dostosowanie - powiedział Piontkowski, dodając, że ważnym było dla niego, by poznać opinię dyrektorów w temacie nowych przepisów.

Podał przykłady zastosowanych przez te szkoły rozwiązań, m.in. noszenie maseczek we wspólnych przestrzeniach, przydział uczniów do tych samych sal, otworzenie dodatkowych wejść do szkół, by uczniowie różnych poziomów nauczania nie stykali się ze sobą.

- Z tego oglądu i wizyt w terenie widać, że duża część dyrektorów jest przygotowana, by dzieci wróciły do szkoły - oświadczył Piontkowski. Dodał, że obie szkoły zapewniły, że zaopatrzenie w płyny dezynfekujące jest na bardzo zadowalającym poziomie. - Nawet więcej: że tego typu płynu jest na tyle dużo, że mogą zrobić zapasy – mówił.

"Nie mamy sygnałów z kolonii i obozów, by była tam jakaś fala zachorowań"

Zapytany o postulat przesunięcia o dwa tygodnie nauki stacjonarnej tak, by wszyscy uczniowie mogli przejść kwarantannę po wakacjach w różnych częściach kraju i za granicą, odpowiedział, że na razie nie widzi takiej potrzeby.

- Nie widać, by była większa grupa uczniów, która wyjeżdżała poza granice naszego kraju, a wypoczynek w kraju był organizowany według podobnych reguł, jak będą funkcjonowały szkoły. Nie mamy także sygnałów z kolonii i obozów, by była tam jakaś fala zachorowań, więc te dzieci nie są zagrożeniem, gdy wrócą z powrotem do szkoły czy domu. A przecież każde dziecko, każdy nastolatek wychodzi codziennie na ulice, do sklepu, jakiś miejsc kulturalnych i tam równie dobrze może się zarazić - powiedział szef MEN.

