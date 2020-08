- Jeśli mówimy o zapisach, czy zaleceniach ministra, to one są rzeczywiście klarowne i elastyczne, tylko trzeba to umieć odczytać – powiedział Ziewiec.

Dodał, że przepisy MEN "pozwalają na organizacje pracy szkoły w różnych warunkach, nie tylko w jeden uznany sposób". - Każda szkoła ma różne warunki, inaczej musi się do tego przygotować są pewne zasady, które będą obowiązywały wszędzie - mówił na antenie Polsat News.

ZOBACZ: "Mamy ciągle dużo niewiadomych, ale szkoła ruszyć musi. Nie ma alternatywy"

Zaznaczył, że uwzględniono w zaleceniach różne możliwości placówek. - Szkoły maja różną liczbę uczniów, pomieszczeń, inaczej wyglądają korytarze, szatnie i tu ta elastyczność pozwoli na to, żebyśmy 1 września rozpoczęli rok szkolny - zauważył Ziewiec.

"Nie możemy zapewnić odległości"

Dyrektor powiedział, że w jego szkole 1 września naukę rozpocznie 400 dzieci, wraz z oddziałem przedszkolnym. Mówił, że warunki w szkole pozwalają no to, by każda klasa miała zajęcia tylko w jednej sali i by uczniowie mieli wyznaczone miejsca.

ZOBACZ: Czas na powrót do szkoły… ale jak się do niego przygotować? My już wiemy!

- Nie możemy zapewnić odległości 1,5 metra pomiędzy uczniami w sali lekcyjnej. Nie mamy ławek jednoosobowych – dodał.

Zmianą ma być sposób prowadzenia lekcji. Nie będą one trwać 45 min, a dłużej - do godziny. Nauczyciel będzie decydować, kiedy zrobi uczniom przerwę. W częściach wspólnych uczniowie będą nosić maseczki.

WIDEO: rozmowa z dyrektorem Tomaszem Ziewcem

Wskazał, że pierwsze problemy pojawią się w sytuacji, gdy zignorujemy objawy i ktoś chory przyjdzie do szkoły. - Będziemy mierzyć temperaturę i osoby z wysoką nie będą wpuszczane - mówił. Zapewnił, że w razie nagłej sytuacji "mamy pomieszczenie do izolacji".

ZOBACZ: Co trzeci Polak nie chce wysłać dzieci do szkoły

Dyrektor zapewniał, że w przypadku zakażenia wśród uczniów czy personelu, decyzje podejmie w "porozumieniu z sanepidem oraz organem prowadzącym".

laf/luq/ polsatnews.pl