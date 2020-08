Delfiny giną z powodu osiadłego na mieliźnie tankowca. "Pachniały olejem napędowym"

Martwe delfiny zostaną poddane sekcji, która ma ustalić przyczynę śmierci - poinformowała policja. Są to pierwsze odnotowane przypadki śmierci tych morskich ssaków od czasu katastrofy - do tej pory znajdowano martwe ryby i skorupiaki.

Według BBC bardzo rzadko można znaleźć aż tyle martwych delfinów w jednym czasie. Ich widok wywołał wiele złości wśród mieszkańców. - Obudzić się dziś rano i zobaczyć tak wiele martwych delfinów na naszym wybrzeżu to gorsze niż koszmar - powiedział BBC mieszkaniec wyspy Nitin Jeeha. - Wiele organizacji pozarządowych, rybaków i ekspertów twierdziło, że nie wolno zatapiać tego statku w miejscu, w którym to zrobili, ponieważ żyją tam delfiny, ale po raz kolejny władze podjęły złą decyzję - zauważył z wyrzutem.

