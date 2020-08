Załamanie pogody. Przejdą burze z przelotnym, ale ulewnym deszczem

We wtorek słonecznie i bez opadów będzie tylko na Śląsku, w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzy się i spadnie deszcz, któremu po południu mogą towarzyszyć burze.

ZOBACZ: Uciekający toi toi w Porębie [WIDEO]

W ich trakcie deszcz może być ulewny, ale przelotny, do 15 litrów na metr kwadratowy ziemi, lokalnie z gradem o średnicy do 1 centymetra i porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę.

Dalsze ochłodzenie

W pasie od Pomorza po Mazury w strugach deszczu temperatura nie przekroczy 20 stopni. Na pozostałym obszarze odnotujemy na ogół od 20 do 22 stopni, a najcieplej będzie miejscami na Śląsku, w Małopolsce i na Mazowszu, do 23 stopni.

Utrzyma się umiarkowany i silny wiatr z kierunku zachodniego, który w porywach dochodzić będzie do 50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na 25 sierpnia

Biomet pogorszy się

Ciśnienie będzie stabilne i optymalne. W samo południe wyniesie od 1010 hPa na północnym wschodzie do 1014 hPa na południu.

ZOBACZ: Gwałtowna ulewa z gradem nad Kłodzkiem. Ulice zamieniły się w rzeki

Na zachodzie i południowym zachodzie warunki biometeorologiczne pozostaną korzystne. Na północy, wschodzie i południu pogorszą się, co może się objawiać sennością i bólem głowy.

W środę cieplej, ale burzowo

W całej północnej połowie kraju środa zapowiada się deszczowo i burzowo. Tylko na południu będzie słonecznie i przez cały dzień nie spadnie kropla wody z nieba.

Temperatura wzrośnie i po południu sięgnie od 20-21 stopni na północy do 26-27 stopni na południu i w centrum kraju.

Łukasz Mielczarek/ twojapogoda.pl