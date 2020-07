Ulewa nad Poznaniem. Zalane ulice i torowisko. Nad Polską przechodzą burze [WIDEO]

Potężne ulewy przeszły w poniedziałek po południu nad Wielkopolską. W Poznaniu zalało ulice, podtopione zostało też torowisko tramwajowe na Górnej Wildzie. Strażacy w powiecie interweniowali prawie 70 razy. W całej Polsce do wieczora obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Porywy wiatru lokalnie wyniosą nawet do 90 km/h.

Burze mogą pojawić się na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, a także w woj. wielkopolskim. W większości kraju opady wyniosą od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm, a porywy wiatru - nawet do 90 km/h. Miejscami może także padać grad.

Główna strefa burz znajduje się na obszarze od Warmii po Małopolskę, z deszczem do 20-25 mm/h. Lokalnie może padać grad. Aktywne burze, z opadami do 15mm/h, występują też przez Dolnym Śląsku.



Burze przemieszczają się na wschód.



Porywy wiatru mogą nadal osiągać 70-80km/h.#IMGW pic.twitter.com/BsJC9hsIp1 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 20, 2020

Tymczasem w Poznaniu strażacy walczą ze skutkami ulewy. Niektórym mieszkańcom zalało piwnice i garaże. Woda utrudnia też ruch na ulicach, a na Górnej Wildze zalało torowisko. MPK Poznań poinformowało o utrudnieniach, które mogą występować w komunikacji miejskiej w całym Poznaniu.

Ostrzeżenia IMGW

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

ZOBACZ: Ojciec i syn rażeni piorunem. Przed burzą schronili się pod drzewem

IMGW zaznacza, że sytuacja jest dynamiczna i należy śledzić komunikaty pogodowe.

pgo/grz/ polsatnews.pl, epoznan.pl