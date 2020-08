Uciekający toi toi w Porębie [WIDEO]

Jedni się śmiali, inni przecierali oczy ze zdumienia, a jeszcze inni chwycili za telefony, by uwiecznić to, co wydawało się nie do pomyślenia. Środkiem drogi w malowniczej miejscowości Poręba w woj. opolskim płynął toi toi. Nie wiadomo, czy ktoś był w środku.